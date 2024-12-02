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25 قتيلا بغارات على إدلب وقوات عراقية تدخل لسوريا

عاملون في منظمة الخوذ البيضاء يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية استهدفت مدينة إدلب
عاملون في منظمة الخوذ البيضاء يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية استهدفت مدينة إدلب
الإثنين، 02-12-2024 11:56 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" صباح اليوم الاثنين مقتل نحو 25 شخصا في شمالي غربي البلاد في غارات جوية شنها الطيران الحربي السوري والروسي، في حين أفادت رويترز نقلا عن مصادر في الجيش السوري بدخول عناصر من فصائل مسلحة قادمة من العراق إلى سوريا الليلة الماضية.اضافة اعلان


وذكرت مصادر عسكرية أن طائرات مقاتلة روسية وسورية قصفت أمس الأحد مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في شمالي البلاد، في وقت تعهد فيه الرئيس بشار الأسد بالقضاء على مسلحي المعارضة الذين سيطروا على مدينة حلب.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء -التي تديرها المعارضة السورية- إن 10 أطفال كانوا ضمن قتلى الغارات الجوية في إدلب وحولها وعلى أهداف أخرى في أراض تسيطر عليها المعارضة بالقرب من حلب.

وأضافت المنظمة، في بيان على منصة إكس، أن إجمالي عدد القتلى جراء الغارات السورية والروسية منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفع إلى 56 بينهم 20 طفلا.

وقال أهالي في إدلب إن هجوما استهدف منطقة سكنية مزدحمة وسط المدينة، وهي أكبر مدينة تسيطر عليها المعارضة المسلحة بالقرب من الحدود التركية، حيث يعيش نحو 4 ملايين شخص بعضهم يسكن في خيام ومساكن مؤقتة.

الجزيرة
 
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