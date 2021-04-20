الثلاثاء 20-04-2021
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الثلاثاء، 20-04-2021 02:48 م

حفرة تشكل خطرا في أم الرمان بالزرقاء

ففف


الوكيل الإخباري - اشتكى المواطن عمر عبد الحافظ اليوم الثلاثاء، بشأن حفرة خطيرة تم حفرها لوضع أعمدة كهربائية جديدة من قبل شركة الكهرباء بمنطقة أم الرمان في محافظة الزرقاء .

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وأضاف المواطن لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم حفر الحفرة لغايات تبديل أعمدة الكهرباء القديمة في المنطقة، مشيراً أنه تم الحفر دون تركيب الأعمدة الجديدة من قبل الجهات المختصة منذ أكثر من أسبوع .


ولفت أن الحفرة تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والسيارات في المنطقة وأن أهالي الحي بحاجة إلى حل لهذه المشكلة.


وبدوره يضع " موقع الوكيل الإخباري" الشكوى أمام الجهات المعنية.


 




 

 


 

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