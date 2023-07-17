فيديو - مواطن يشتكي من خطورة مبنى أودى بحياة شخصين في خلدا

الوكيل الاخباري - اشتكى المواطن جمال السكر من خطورة يشكلها مبنى قيد الإنشاء انهار فيه جدار استنادي في خلدا خلال شهر تموز الماضي والذي أودى بحياة شخصين.

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وقال المواطن اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" إن بعد وقوع حادثة الانهيار لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الجهات المعنية في المشروع مشيراً أنه يشكل خطرا على الأطفال في المنطقة من سقوطهم داخل المشروع.



ولفت أن عدد من أطفال الحي يلعبون بالقرب المبنى حيث ينزلون إلى الموقع بسبب عدم وجود حواجز حماية مناشداً الجهات المعنية وتحديداً وزارة الأشغال باتخاذ إجراء بأسرع وقت .



علماً أنه توفي شخصان وأصيب 2 آخران إثر انهيار الجدار الاستنادي للعمارة قيد الإنشاء في منطقة خلدا الشهر الماضي.