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الثلاثاء، 07-05-2024 12:35 ص

الصفدي: نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح

الصفدي


الوكيل الاخباري -قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس، بقصف مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

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وكتب الصفدي عبر منصة (إكس)، "بُذلت جهود هائلة للتوصل إلى اتفاق تبادل من شأنه إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف لإطلاق النار. وطرحت حماس عرضا".
وأضاف "إذا كان نتنياهو يريد حقا التوصل إلى اتفاق، فسوف يتفاوض على العرض بجدية. وبدلا من ذلك، فهو يخاطر بتقويض الاتفاق عبر قصف رفح".

 

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