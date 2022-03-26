السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 02:09 م

آل الرفاعي وآل غباشنه نسايب

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الوكيل الإخباري - الداعية الدكتور مراد نواف الرفاعي/ مستشار وزير الأوقاف طلب، و المحافظ السابق الدكتور سليم الرواحنه أعطى.

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ففي عمان وبأجواء مفعمة بالمحبة والمودة والإخاء.. وبتوفيق من الله عز وجل، تم مساء أمس الجمعة يوم عقد قران وخطوبة الشاب المهذب وصاحب الخلق الرفيع، الملازم/ محمد نور سليمان الرفاعي على صاحبة الصون والعفاف وذات الأصل الطيب والبيت العالي الطبيبة/ هديل ابنة جاسر غباشنة، وتم الطلب والإجابة بحضور مميز اقتصر على عدد من الغوالي والأصدقاء والأقارب، والمقربين من عائلتي العروسين، وقد أشار د. الرفاعي في حديثه: (أن الزواج مملكة إيمانية، و آية ربانية، وسنة نبوية، وفطرة انسانية، وضرورة اجتماعية.

 

وسكن للحياة الزوجية مستدلا بقول ربنا سبحانه: ((وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا))، وأن النسب يصهر كل العوالق والعوائق .. وأضاف أننا نعيش بنعم الأمن والأمان، فواجبنا المحافظة عليها وشكر الله على هذه النعم لدوامها). كما أشاد عطوفة د. سليم الرحامنة: (بالحضور الكرام وبالجاهه الكريمه واشار ان آل الرفاعي وآل غباشنه  من العشائر الاردنية التي قدمت الكثير لبلدنا المبارك، وأننا بحاجة دائما لبناء الأسرة المتماسكة في ظل الفتن المحيطة بنا). كما.. وأن والد العريس المقدم المتقاعد سليمان  الرفاعي وأيضا والد العروس العميد المتقاعد جاسر غباشنة قاما بشكر


بعموم الحضور الكرام كل باسمه ولقبه ومكانته على تلبيتهم دعوة الحضور .
وتم بعد ذلك.. الدعاء مقرونا بأن: يخرج الله من صلب هذه الاسرة ذرية طيبة مباركة تعبد ربها وتلتزم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
مبارك ألف ألف للعروسين وبالرفاه والبنين.




 




 

 


 

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