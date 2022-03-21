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الإثنين، 21-03-2022 10:49 م

شكر وتقدير لمدير تفتيش عمل عمّان الثانية عادل الزعيرات

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الوكيل الاخباري - توجه مواطنون بالشكر والتقدير والعرفان لمدير مديرية تفتيش عمان الثانية الأستاذ عادل الزعيرات على ما يبذله يومياً من جهود مضنية في خدمة المواطنين.

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وقال مراجعون لمديرية تفتيش عمان الثانية إنهم لمسوا تعاوناً كبيراً من قِبل مدير المديرية، ويعمل يومياً على تسهيل معاملات المواطنين ضمن القانون، وتفسير القوانين الناظمة للعمل للمراجعين.

 

ووجه المراجعون شكرهم وتقديرهم للسيد عادل الزعيرات الذي يتولى القائم بأعمال مدير مديرية تفتيش عمان الثانية، مؤكدين أنه يضرب مثلاً للمدير المتواضع والمتفاني في خدمة المجتمع، وذلك لما يبديه من خلق حسن، وتعامل رائع معهم يؤدي إلى تسهيل مهامهم في المديرية.

 




 

 


 

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