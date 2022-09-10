آل حجازي وآل أبو خديجه نسايب

الوكيل الاخباري- معالي السيد هايل داود طلب ومعالي سماحة محمد الخلايله أعطى



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استقبل آل أبو خديجه وبحضور عم العروستين السيد ماجد سعيد ابو خديجة ووالدهما السيد محمد ابوخديجة



الجاهه الكريمه من ال حجازي الكرام ممثله بعم العريسين السيد عصام حجازي ووالد العرسين السيد ماهر حجازي ومن بصحبتهم من معالي وسعادة وعطوفة وشيوخ ووجهاء وعدد كبير من الافاضل الاكارم وعلى رأس الجاهه( معالي وزير الاوقاف السابق هايل داود) .



حيث قام بالطلب للعريسين سماحه معالي هايل داود وقام بالرد عليه سماحة معالي وزير الاوقاف محمد الخلايله بالقبول والثناء للعائلتين وللوجوه الخيره والجمع الغفير بالقبول.

بدورنا نبارك للعرسين



وتهانينا الحارة للعريسين والعروسين وعائلتيهما وكل من يحبهما بهذا الفرح.