الاعلامي الدكتور رافع الطاهات.. الحمدلله على السلامة

الوكيل الإخباري - خضع الزميل الإعلامي والخبير السياحي الدكتور رافع الطاهات لعمليه جراحيه في العين اليسرى تكللت وبحمد الله بالنجاح.



وشكر الزميل الطاهات الفريق الطبي الذي اجرى له العملية ممثلاً بـ: البروفسور الدكتور عبدالله زريق استشاري طب العيون وجراحة الشبكية عضو الجمعية الأمريكية لطب العيون واستشاري التخدير الدكتور جمال عباس والكادر الطبي المرافق مها ابو فاشه ولما احمد الحايك والكادر الإداري ممثله بمديرها السيد محمد سرحان وكافة العاملين في الصرح الطبي المميز بالمستوى العالي ومفخرة الوطن مركز الشامي للعيون.

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هذا ويستأنف الزميل الطاهات عمله في برنامجه السياحي الجديد "يا هلا بالضيف" بعد عطلة عيد الفطر السعيد.



