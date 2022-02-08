الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 09:34 ص

الحاجة صبرية صدقي الحارس .. في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة صبرية صدقي الحارس ام محمد ارملة المرحوم الحاج فيصل حسين الجغبير والدة كل من محمد وكاظم وحسين واحمد وحمزة وشقيقة حسين ابو عنزة ومحمد ابو عنزة وسناء ابو عنزة والمرحومة هالة الحارس.

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وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الثلاثاء ٨/٢/٢٠٢٢ من مسجد القلعة بمدينة السلط بعد صلاة العصر والدفن في مقبرة القلعة العزاء على المقبرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اللهم تغمدها برحمتك وعفوك
وانا لله وانا اليه راجعون..


للتواصل
محمد.الجغبير0790108560
حسين الجغبير..0777770102
كاظم الجغبير. 0790098750
احمد الجغبير. 0790101597
حمزه الجغبير. 0796713190
حسين ابو عنزه0777644374
محمد ابو عنزة 0776810071

 




 

 


 

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