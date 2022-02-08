الحاجة صبرية صدقي الحارس .. في ذمة الله

الوكيل الاخباري - انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة صبرية صدقي الحارس ام محمد ارملة المرحوم الحاج فيصل حسين الجغبير والدة كل من محمد وكاظم وحسين واحمد وحمزة وشقيقة حسين ابو عنزة ومحمد ابو عنزة وسناء ابو عنزة والمرحومة هالة الحارس.

اضافة اعلان

وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الثلاثاء ٨/٢/٢٠٢٢ من مسجد القلعة بمدينة السلط بعد صلاة العصر والدفن في مقبرة القلعة العزاء على المقبرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

اللهم تغمدها برحمتك وعفوك

وانا لله وانا اليه راجعون..



للتواصل

محمد.الجغبير0790108560

حسين الجغبير..0777770102

كاظم الجغبير. 0790098750

احمد الجغبير. 0790101597

حمزه الجغبير. 0796713190

حسين ابو عنزه0777644374

محمد ابو عنزة 0776810071