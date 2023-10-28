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السبت، 28-10-2023 10:40 ص

الحاجة هالة كامل الخطيب في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - بســـــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــن الرحيـماضافة اعلان

﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ صدق الله العظيــــــــم

انتقلت إلى رحمته تعالى الصابرة المحتسبة المغفور لها بإذنه تعالى الحاجة هالة بنت الشيخ كامل ناجي الخطيب 
ارملة المرحوم احمد توفيق حجازي والدة كل من المحامي سامر وفادي وسائد وشروق 

وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة العصر اليوم السبت الموافق 28-10-2023 من مسجد الفيحاء في اربد إلى مقبرة العائلة / المدينة الصناعية 

وتقبل التعازي للرجال في ديوان ال حجازي في اربد اليوم السبت وغداً الاحد وللنساء في قاعة مسجد المختار / جنوب مدينة الحسن الرياضية .

وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً

ويوم الاثنين في عمان للرجال والنساء في ديوان ال هلسه / دابوق من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة .

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل الفردوس الأعلى مقرها أنه على كل شيء قدير 

**إِنَّــــــــا لِلَّهِ وَإِنَّــــا إِلَيْهِ رَاجِـــــــــــعُون**

 




 

 


 

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