الحاج خير الدين أحمد زانيلا في ذمة الله

الوكيل الاخباري -

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انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي والد زوجتي الحاج خير الدين أحمد زانيلا زوج الحاجة فريال ينالوقة والد كل من نزار ٫ سامر ٫ محمد ٫ نانسي ٫ سوزي و أسماءوسيشيع جثمانه الطاهر يوم الإثنين 4/7 بعد صلاة الظهر من مسجد الشركس القديم في الرصيفة إلى مقبرة الرصيفة.تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الدفن :- للرجالفي الجمعية الخيرية الشركسية/فرع الرصيفة- و للنساءفي منزل المرحوم الكائن بالرصيفةويوم الخميس في الجمعية الخيرية الشركسية /المركز من الساعة ١١ ظهرا الى الساعة ٨ مساءلا تبخلو عليه من صالح دعائكمإنا لله و إنا إليه راجعون