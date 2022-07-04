الحاج خير الدين أحمد زانيلا في ذمة الله

الوكيل الاخباري -
انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي والد زوجتي الحاج خير الدين أحمد زانيلا زوج الحاجة فريال ينالوقة والد كل من نزار ٫ سامر ٫ محمد ٫ نانسي ٫ سوزي و أسماء اضافة اعلان
وسيشيع جثمانه الطاهر يوم الإثنين 4/7 بعد صلاة الظهر من مسجد الشركس القديم في الرصيفة إلى مقبرة الرصيفة.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الدفن :
- للرجال
في الجمعية الخيرية الشركسية/فرع الرصيفة
- و للنساء
في منزل المرحوم الكائن بالرصيفة
ويوم الخميس في الجمعية الخيرية الشركسية /المركز من الساعة ١١ ظهرا الى الساعة ٨ مساء
لا تبخلو عليه من صالح دعائكم
إنا لله و إنا إليه راجعون