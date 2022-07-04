الإثنين 04-07-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 04-07-2022 12:34 ص

الحاج خير الدين أحمد زانيلا في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي والد زوجتي الحاج خير الدين أحمد زانيلا زوج الحاجة  فريال ينالوقة والد كل من  نزار ٫ سامر ٫ محمد ٫ نانسي ٫ سوزي و أسماء اضافة اعلان


وسيشيع جثمانه الطاهر يوم الإثنين 4/7 بعد صلاة الظهر من مسجد الشركس القديم في الرصيفة  إلى مقبرة الرصيفة.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الدفن :
- للرجال 
في الجمعية الخيرية الشركسية/فرع الرصيفة 
- و للنساء 
في منزل المرحوم الكائن بالرصيفة

ويوم الخميس في الجمعية الخيرية الشركسية /المركز من الساعة ١١ ظهرا الى الساعة ٨ مساء

لا تبخلو عليه من صالح دعائكم 
إنا لله و إنا إليه راجعون

 




 

 


 

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