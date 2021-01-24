الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

الحاج فاضل حسن عشران العجارمة في ذمة الله

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الأحد، 24-01-2021 04:10 م

الحاج فاضل حسن عشران العجارمة في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم
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انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج فاضل حسن عشران العجارمة والد كل من عمر وخالد ومخلد وطاهر وحمزة ومحمد رسول وجد الزميل ياسر الشوبكي .

وتم مواراته الثرى بعد ظهر اليوم الاحد ..

ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف جائحة كورونا تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وو عبر الهواتف التاليه؛  

طاهر العجارمة  0775803818

خالد  العجارمة 0772392872

 




 

 


 

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