الحاج فاضل حسن عشران العجارمة في ذمة الله

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مشاركة عزاءبسم الله الرحمن الرحيم(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيمانتقل الى رحمة الله تعالى الحاج فاضل حسن عشران العجارمة والد كل من عمر وخالد ومخلد وطاهر وحمزة ومحمد رسول وجد الزميل ياسر الشوبكي .وتم مواراته الثرى بعد ظهر اليوم الاحد ..ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف جائحة كورونا تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وو عبر الهواتف التاليه؛طاهر العجارمة 0775803818خالد العجارمة 0772392872