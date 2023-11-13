الدكتور رياض سعد الدين جبري في ذمة الله

الوكيل الإخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد آل جبري وآل الحياري، الأستاذ الدكتور رياض سعد الدين جبري "أبو أحمد".

اضافة اعلان

زوج السيدة يمنى توفيق الحياري، ووالد كل من الدكتور أحمد زوجته الدكتور نور حماد، والدكتورة نور زوجها الدكتور عدي النجداوي، والدكتورة آلاء زوجها الدكتور رامي السلمان.

وشقيق كل من المرحوم وليد، والمرحوم عدنان، والمرحوم هيشان، والمرحوم سمير، والمرحوم يحيى، والمرحوم زياد، والمرحومة سوزان، والمرحومة آمال.



وسيشيع جثمانه اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر من مسجد أبو عيشة إلى مقبرة وادي السير.



وتقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية النبر، من الساعة 4 مساء للساعة 9 مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.



إنا لله وإنا إليه راجعون