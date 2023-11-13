الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2024

الأزهر يطالب "بمحاكمة الكيان الصهيوني".. ويوجه رسالة للعالم

الملك: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

الخارجية: إجلاء 69 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

مجلس النواب: ننسق مع الحكومة والجيش لزيادة المستشفيات الميدانية في غزة والضفة

بقذائف الياسين 105 .. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية

"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي

القسام : استهدفنا 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105"

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول بإدانة تبريرات المتطرف بن غفير لقتل المدنيين الفلسطينيين

عاجل

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

الإثنين، 13-11-2023 02:41 م

الدكتور رياض سعد الدين جبري في ذمة الله

10202328103852375270406


الوكيل الإخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد آل جبري وآل الحياري، الأستاذ الدكتور رياض سعد الدين جبري "أبو أحمد".

اضافة اعلان

 

زوج السيدة يمنى توفيق الحياري، ووالد كل من الدكتور أحمد زوجته الدكتور نور حماد، والدكتورة نور زوجها الدكتور عدي النجداوي، والدكتورة آلاء زوجها الدكتور رامي السلمان.

 

وشقيق كل من المرحوم وليد، والمرحوم عدنان، والمرحوم هيشان، والمرحوم سمير، والمرحوم يحيى، والمرحوم زياد، والمرحومة سوزان، والمرحومة آمال.


وسيشيع جثمانه اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر من مسجد أبو عيشة إلى مقبرة وادي السير.


وتقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية النبر، من الساعة 4 مساء للساعة 9 مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.


إنا لله وإنا إليه راجعون 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صور-انا-لله-وانا-اليه-راجعون-2020_0-XBplJs

آدم عصام الغلاييني في ذمة الله

640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

هشام الدويك في ذمة الله

11202341543359125760

الصحفي احمد العضايلة في ذمة الله

640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

الشاب علاء الدين عبد المعطي الموسى في ذمة الله

WhatsApp Image 2023-10-31 at 11.56.49 AM

ترقية الدكتورة رابعة عبدالسلام المجالي إلى درجة أستاذ دكتور في جامعة مؤتة

640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

الحاجة هالة كامل الخطيب في ذمة الله