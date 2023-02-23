الدكتور نضال وابنته شيرين أسعد يونس في ذمة الله

الوكيل الإخباري -

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((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))ينعي أبناء المرحوم عبد الحفيظ أسعد يونس( د. نغم و أمل و طارق و مهند)ووالدتهم شامة عبد المعطي الخطيب التميميأخاهم وابنها الحبيب المرحوم بإذن اللهالدكتور نضال عبد الحفيظ أسعد يونسوابنته الحبيبة شيرين نضال يونسزوج الفاضلة أروى فلفل ووالد زيد و نور والمرحومة شيرين.والذي وافتهم المنية أثر حادث سير مؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢.تقبل التعازي للسيدات و الرجال في منزل المرحوم عبد الحفيظ يونس الكائن في الدوار السابع ، حي الروابي شارع تباشير (٥) منزل (١٣) لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة الثامنة مساءا.انا لله وانا اليه راجعون