الدكتور نضال وابنته شيرين أسعد يونس في ذمة الله

الوكيل الإخباري -
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))اضافة اعلان
ينعي أبناء المرحوم عبد الحفيظ أسعد يونس
( د. نغم و أمل و طارق و مهند)
ووالدتهم شامة عبد المعطي الخطيب التميمي
أخاهم وابنها الحبيب المرحوم بإذن الله
الدكتور نضال عبد الحفيظ أسعد يونس
وابنته الحبيبة شيرين نضال يونس
زوج الفاضلة أروى فلفل ووالد زيد و نور والمرحومة شيرين.
والذي وافتهم المنية أثر حادث سير مؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢.
تقبل التعازي للسيدات و الرجال في منزل المرحوم عبد الحفيظ يونس الكائن في الدوار السابع ، حي الروابي شارع تباشير (٥) منزل (١٣) لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة الثامنة مساءا.
انا لله وانا اليه راجعون