الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 23-02-2023 11:08 ص

الدكتور نضال وابنته شيرين أسعد يونس في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))اضافة اعلان

ينعي أبناء المرحوم عبد الحفيظ أسعد يونس 
( د. نغم و أمل و طارق و مهند)
ووالدتهم شامة عبد المعطي الخطيب التميمي 
أخاهم وابنها الحبيب المرحوم بإذن الله 
الدكتور نضال عبد الحفيظ أسعد يونس
وابنته الحبيبة شيرين نضال يونس
زوج الفاضلة أروى فلفل ووالد زيد و نور والمرحومة شيرين.

والذي وافتهم المنية أثر حادث سير مؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢.

تقبل التعازي للسيدات و الرجال في منزل المرحوم عبد الحفيظ يونس الكائن في الدوار السابع ، حي الروابي شارع تباشير (٥) منزل (١٣) لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة الثامنة مساءا.

انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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