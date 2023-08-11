الفاضلة أمينة الخفش "أم راتب" في ذمة الله

الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم ؛

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).



نعي فاضل



ببالغ الحزن والأسى ينعى بسمان عبدالحافظ الخفش وأولاده وانسبائه خالته المغفورة لها بإذن الله تعالى

الفاضلة :



أمينة محمد فياض الخفش (أم راتب)



زوجة المهندس أحمد راتب الخفش ووالدة كل من المهندس راتب والمهندس ايمن ولينا ووليفة.

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سيتم الدفن في مرده/ فلسطين بعد صلاة عصر الجمعة ويتقبل العزاء في عمان بعد عودة الاهل

رحمها الله و اسكنها فسيح جنانه

الفاتحة على روحها



إنا لله وانا اليه رَاجِعُونَ