الفاضلة ربيعة محمد بدران في ذمة الله

الوكيل الإخباري-

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"يا أيتها النفسُ المُطمئنة ارجعي الى ربك راضيةً مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي"آل بدران وأنسباؤهم وأقرباؤهم، ينعون ببالغ الحزن والأسى الفاضلة ، ربيعة محمد بدران شقيقة كل من المرحوم أسامة والمرحوم مضر وعدنان وملك وبديعة وهناء.والتي وافتها المنية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠وسوف يتم الدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران بعد الصلاة عليها في مسجد المقبرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١تقبل التعازي في جمعية آل النبر للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساءً.إنا لله وإنا إليه راجعون