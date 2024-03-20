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الأربعاء، 20-03-2024 03:22 م

الفاضلة ربيعة محمد بدران في ذمة الله

وفيات


الوكيل الإخباري- "يا أيتها النفسُ المُطمئنة ارجعي الى ربك راضيةً مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي"اضافة اعلان


آل بدران وأنسباؤهم وأقرباؤهم، ينعون ببالغ الحزن والأسى الفاضلة ، ربيعة محمد بدران شقيقة كل من المرحوم أسامة والمرحوم مضر وعدنان وملك وبديعة وهناء.

والتي وافتها المنية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠

وسوف يتم الدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران بعد الصلاة عليها في مسجد المقبرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١

تقبل التعازي في جمعية آل النبر للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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