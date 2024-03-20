الفاضلة ربيعة محمد بدران في ذمة الله

الوكيل الإخباري-
"يا أيتها النفسُ المُطمئنة ارجعي الى ربك راضيةً مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي"اضافة اعلان
آل بدران وأنسباؤهم وأقرباؤهم، ينعون ببالغ الحزن والأسى الفاضلة ، ربيعة محمد بدران شقيقة كل من المرحوم أسامة والمرحوم مضر وعدنان وملك وبديعة وهناء.
والتي وافتها المنية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠
وسوف يتم الدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران بعد الصلاة عليها في مسجد المقبرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١
تقبل التعازي في جمعية آل النبر للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون