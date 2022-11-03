المربية الفاضلة سامية علي أحمد الريماوي في ذمة الله

الوكيل الإخباري-

قال تعالى "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" .. صدق الله العظيم

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ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى اسرة المتوفاة المربية الفاضلة الحاجة سامية علي أحمد الريماوي "ام محمد" وهي زوجة الاستاذ الفاضل الحاج سائد صلاح الريماوي "ابو محمد" .. والتي امتدت اليها يد المنون وتوفاها الله تعالى مساء الثلاثاء في العاصمة الاردنية " عمان ".. عن عمر ناهز "70" عاماً قضتها في أعمال البر والخير والتقوى .



كما نشاطر الاحزان عموم اهل زوجها وابنائها وعائلتها وذويهم على هذا المصاب الجلل .. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقها لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله .. وإنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله .. رحمها الله تعالى واسكنها فسيح جناته .. انا لله وانا اليه راجعون



* للرجال تقبل التعازي في جمعية سلوان في بيادر وادي السير من الساعة الرابعة الى التاسعة مساءاً يوم الأربعاء و الخميس 3-4 / 11 / 2022 * وللنساء في في منزل زوجها الاستاذ سائد صلاح الريماوي الكائن في منطقة بيادر وادي السير "ام السوس" من الساعة الرابعة الى التاسعة مساءاً يوم الأربعاء و الخميس 3-4 / 11 / 2022

انا لله وانا اليه راجعون