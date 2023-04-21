بعد صراعها مع المرض.. أب ينعى طفلته بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - نعى أب طفلته ذات الخمسة أعوام التي توفيت بعد معاناتها لثلاثة سنوات مع المرض.

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وقال والد الطفلة جهاد مقبل لـ"الوكيل الإخباري"، إن طفلته ايليا عانت من مرض لوكيميا الدم منذ نحو 3 سنوات قبل أن تفارق الحياة خلال شهر رمضان في صدمة كبيرة للعائلة كونها طفلتهم الوحيدة وهي الحفيدة الأولى لجدها وجدتها اللذان فجعا بوفاتها.

وفجعت العائلة وفق والدها بنبأ وفاتها حيث كان سبب الوفاة هو جلطة رئوية، لافتا إلى أنه احتسبها عند الله طيرا من طيور الجنة خلال شهر رمضان وهي أيام مباركة عند الله.

وطلب والد الطفلة من الناس الدعاء لـ ايليا بالرحمة والمغفرة وأن يصبروا قلوب العائلة بعد وفاة فلذة كبدهم.

وتاليا ما نشره والده ايليا:

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.. صدق الله العظيم



كل مبطون شهيد

أنعى نفسي بفقيدة قلبي ابنتي الغالية (ايليا جهاد ناصر مقبل) بعد أن أصبحت بين يدي الرحمن وطير من طيور الجنة في هذه الأيام الفضيلة المباركة.. اختارها الله أن تكون في ضيافته بعد معاناة مع المرض استمرت لغاية ٣ سنوات في أروقة المدينة الطبية، اختارها الله أن تكون منزلتها بالجنة بعد أن امضت ٥ سنوات من عمرها في نعيم الأرض وكرم الله، وأنعي زوجتي التي فاضت عيناها من الدمع على فراق عصفورة بيتنا الأولى، وأنعي والدي ووالدتي بفقد حفيدتهم الأولى، نسأل الله لنا الصبر والثبات والقبول والإخلاص.

ويتقدم آل مقبل جميعهم بأحر التعازي والمواساة لعمهم وابنه بوفاة ابنتهم الطفلة ايليا، وبإسمي واسم والدي نتشكر بكل من حضر الجنازة وشارك بالدفن وقام بواجب العزاء من الأهل والعائلة والأصدقاء، وندعو الله عز وجل بأن يشفي جميع أطفال ومرضى المسلمين، وأن يرحم كل طفل في ضيافة الرحمن وملائكته.