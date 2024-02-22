بلعاوي يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

الوكيل الاخباري - فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البترا الأردنية، الدكتور ضرار حسن بلعاوي، بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية في فئة العمل المجتمعي. ويُعَد المرشحون النهائيون للجائزة قادةً في مجالات دراستهم بحسب المجلس الثقافي البريطاني حيث استخدموا خبرتهم في الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم وبلدانهم.

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وقد حضر الاحتفال سعادة السفير البريطاني السيد فيليب هول، ومدير منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في لمجلس الثقافي البريطاني أليكس لامبرت، ومديرة التعليم في المجلس الثقافي البريطاني مادلين أنسيل وتشكلت لجنة التحكيم من الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة (رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها)، والدكتورة رغدة الفاعوري (رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية)، وهيزيل موبري (مديرة التطوير في المجلس الثقافي البريطاني).



يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً اكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لتقييم الأدوية المقررة في وزارة الصحة الأردنية، وعضو اللجنة الوطنية لكفايات برامج الصيدلة في ديوان الخدمة المدنية.



وحصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الشخصيّة القدوة" لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام في عام 2020، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا في عام 2022، وجائزة "الباحث المتميز" في جامعة البترا عام 2023، وجائزة "الخرّيج المتميز" من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية في عام 2023، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 والأمراض المُعدية الأخرى وزيادة التوعية الصحية المجتمعية.

