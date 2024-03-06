الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة اليوم الاربعاء

المعايطة: المطلوب بناء الدّيمُقراطيّة الملتزمة بسيادة القانون

منكو: مؤسسة ولي العهد تهدف لدعم الشباب وتطوير قدراتهم في المملكة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الملك يوجه رسالة إلى الملكة ويقلدها وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز

فيديو- عملية طعن في القدس واصابة اسرائيلي

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أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

الأربعاء، 06-03-2024 04:20 م

تهنئة للدكتور بشار محمود الخضر

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الوكيل الإخباري-

بسم الله الرحمن الرحيم ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾
لكل جهد طيب ثمرة طيبة).

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جميل أن يضع الإنسان هدفاً في حياته ...
والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحاً يساوي 
ماكنت تسعى من أجله..

تهنئة خاصة مليئة بالمحبة والفرح والسعادة والثقة من الدكتور طلال البطاينه وعائلته المحترمين الى نسيبهم الغالي الملازم الطبيب بشار محمود الخضر بمناسبة نجاحه وتفوقه بنتيجة البورد الاردني الجزء الثاني وحصوله على شهادة الاختصاص الباطني متمنيا لك مزيد من التقدم والنجاح والتميز في خدمة الأردن الحبيب

والله الموفق

 




 

 


 

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