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الأحد، 25-06-2023 04:02 م

جائزة الباحث المتميز للدكتور ضرار بلعاوي

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الوكيل الإخباري- فاز الدكتور ضرار حسن بلعاوي بجائزة الباحث المتميز بحصوله على أعلى نقاط التقييم في جامعة البترا الأردنية، وذلك عن مجموعة من أبحاثه في مجال العلاج الدوائي السريري والأمراض المُعدية والصحة العامة والتي نُشرت في مجلات عالمية محكمة. وتعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز في جامعة البترا والتي تُعنى بالبحث العلمي وأهميته. اضافة اعلان


يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً اكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية. وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا في وزارة الصحة الأردنية.

حصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الأب القدوة 2020" من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا، ووصل إلى نهائي جائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي بريطانيا على مستوى العالم (والتي ستظهر نتائجها بعد شهرين)، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 وزيادة التوعية المجتمعية للامراض المُعدية.

 




 

 


 

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