السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يسير 4 طائرات تابعة لسلاح الجو للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق باليونان

الارصاد تنشر تطورات الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد

إسقاط كافة الحقوق العشائرية والجزائية بمقتل الطالبة إيمان ارشيد

جاهة العموش والهلالات - صور

مجلس التعاون الخليجي يدين تدنيس المصحف الشريف في السويد

اصابات بحادث سير مروع في اربد

افراح آل الوكيل وال العايدي - صور

الجامعة العربية تدين سماح السلطات السويدية مجدداً بحرق المصحف الشريف

عجلون.. مطالب بتخصيص ريع التلفريك لتحسين البنى التحتية

الجمعة، 21-07-2023 10:39 م

جاهة العموش والهلالات - صور

7


الوكيل الاخباري - توجهت جاهة كريمة مساء الجمعة من ابناء قبيلة بني حسن - العموش إلى قبيلة بني ليث -  الهلالات، من أجل طلب يد كريمة الأستاذ حسين عودة هلالات الآنسة سارة، لابنهم  حسام علي العموش الذي يعمل صحفي في BBC .

وترأس الجاهة سعادة الشيخ ضيف الله القلاب العموش وبحضور نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة الوجهاء والسياسيين وشيوخ العشائر من الاقارب والاصدقاء.

وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من عشيرة الهلالات واقربائهم، وانسبائهم ، واصدقائهم وعلى رأسهم الشيخ محمد الهلالات.

واشاد العموش بالتواصل الأسري بين العشائر الاردنية وتاريخها ونسبها، و بنهاية كلمته قام بطلب يد العروس، ورد بالقبول الشيخ محمد الهلالات.

اضافة اعلان

 


 

 





 

 

 





 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

افراح آل الوكيل وال العايدي - صور

573f1142-19a1-4944-9e4f-756154783039

تهنئة للمهندس مروان عواد الدعجة بمناسبة التخرج

ggg

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

120231711014428196358

الشاب بهاء خليل علوش في ذمة الله

t

الدكتور محمد واصف يعلن عن صدور كتابه الجديد "النبض الموسيقي الأردني في مائة عام"

86645a86-8930-4d6c-b59f-88c1c46a89cb

تهنئة للسيد أسامة عمار الضميري بمناسبة التخرج

أخبار متعلقة
0

افراح آل الوكيل وال العايدي - صور

1

آل البندي و الشوبكي نسايب - صور