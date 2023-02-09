حسنيه أحمد قاسم الديسي (ام وائل) في ذمة الله

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية



آل الديسي واقرباؤهم وانسباؤهم في الاردن و فلسطين ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة المرحومة حسنيه أحمد قاسم الديسي (ام وائل)



شقيقة الدكتور صبري محمد الديسي (ابو احمد) وشقيقة المرحوم الدكتور محمود الديسي (ابو مهند)



والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ٨ ٢ ٢٠٢٣. في فلسطين المحتله



تقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في الاردن وفي منزل المرحومة في فلسطين

لا نقول الا ما يرضي الله

انا لله وانا اليه راجعون

اضافة اعلان