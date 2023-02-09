الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

المفرق: إطلاق مبادرة لزراعة 500 شجرة حرجية بمنطقة دير ورق بقضاء منشية بني حسن

الزراعة: نحذر من موجة الصقيع المتوقعة

حوارية بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بأوقاف إربد الأولى

بريطانيا تزيد تمويلها لدعم جهود البحث والإنقاذ في سورية

إربد: هطولات الأمطار تكشف عيوب البنية التحتية

حسنيه أحمد قاسم الديسي (ام وائل) في ذمة الله

أوقاف المفرق تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

السفارة الإيرانية تحتفي بالعيد الوطني لبلادها

كفرنجة : إزالة انهيارات وأتربة من شارع رئيسي في راجب

الأشغال تباشر نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

الخميس، 09-02-2023 09:39 م

حسنيه أحمد قاسم الديسي (ام وائل) في ذمة الله

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يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية

آل الديسي واقرباؤهم وانسباؤهم في الاردن و فلسطين ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة المرحومة حسنيه أحمد قاسم الديسي (ام وائل)

شقيقة الدكتور صبري محمد الديسي (ابو احمد) وشقيقة المرحوم الدكتور محمود الديسي (ابو مهند)

والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ٨ ٢ ٢٠٢٣. في فلسطين المحتله
 
تقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في الاردن وفي منزل المرحومة في فلسطين
لا نقول الا ما يرضي الله 
انا لله وانا اليه راجعون

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