السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

حفل تأبين أعضاء المجلس العشائري الشركسي الذين توفاهم الله – فيديو وصور

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السبت، 13-05-2023 09:09 م

حفل تأبين أعضاء المجلس العشائري الشركسي الذين توفاهم الله – فيديو وصور

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الوكيل الاخباري - أقام المجلس العشائري الشركسي الأردني حفل تأبين أعضاء المجلس الذين توفاهم الله، تقديرا للجهود التي بذلوها في خدمة المجتمع الأردني والعشائر الشركسية، وقد أقيم الحفل في الجمعية الخيرية الشركسية / المركز اليوم السبت الموافق 13/5/2023.

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حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء والأعيان والنواب وعدد كبير من كبار شخصيات المجتمع وذوي المكرمين.


افتتح الحفل بالسلام الملكي الأردني وآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى سعادة العين خير الدين هاكوز كلمة تطرق فيها على تشكيل اللجان العشائرية منذ عام 1971 كما حث أبناء العشائر الشركسية للمضي بخصال المواطنة الصالحة، ووجه الشكر للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الحفل.

 

كما ألقى عطوفة السيد محمد حلمي دودوخ كلمة بالنيابة عن ذوي المكرمين، عدد فيها مآثر المكرمين المرحومين كما شكر المجلس العشائري على هذه اللفتة الطيبة.

 

وأنهى الحفل سماحة الشيخ زاهر اسحق بالدعاء للأمة الإسلامية ولأرواح المكرمين.

 

























 




 

 


 

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