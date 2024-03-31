"شيخ المحاسبين" نعيم سابا خوري في ذمة الله

الوكيل الاخباري - ينعى سامر حسين الجاغوب وعائلته، استاذه الكبير، ومعلمه واخوه وقدوته، شيخ المحاسبين، والصديق الصدوق "نعيم سابا خوري" والذي انتقل الى جوار ربه.



وخوري من بلدة الطيبة، بجانب بلدة القدس في فلسطين الحبيبة، حيث قضى حياته في الاردن بعد عام ١٩٦٧، ويعتبر من امهر المحاسبين وشيخهم، وصاحب علم ومعرفة، صاحب الذكر الطيب والقلب الحنون.



عرف عنه كل الصفات الجميلة من خلق وامانة ، الاب الروحي لكل من حوله والمرجع الكبير والموسوعة العظيمة بالمحاسبة والمالية والاقتصاد.

اضافة اعلان

قضى حياته في خدمة وطنه ومهنته استاذا ومعلما ومرجعا اقتصاديا وماليا ومحاسبيا.



واننا اذ نعزي انفسنا بهذا المصاب لنتقدم بأحر التعازي لزوجته الفاضله ام طارق ولابنه وبناته وعائلته الكريمه بأحر التعازي داعين الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

