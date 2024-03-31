الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في محافظة المفرق

أوقاف الأغوار الشمالية تنظم أفطارا خيريا للأيتام

"شيخ المحاسبين" نعيم سابا خوري في ذمة الله

لقاء حواري بين جمعية الكشافة والمرشدات وصناع القرار في وزارة المياه

الأمن العام : توقيف عدد من مثيري الشغب وسنتعامل بحزم

حزب عزم يرفض أي مساس بأمن واستقرار الوطن

ثقافة الكرك تواصل أمسياتها الرمضانية

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في مركز إربد الثقافي

حزب عزم يعقد لقاء مع فاعليات مجتمعية بعجلون

تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات" في الزرقاء

الأحد، 31-03-2024 01:09 ص

"شيخ المحاسبين" نعيم سابا خوري في ذمة الله

9


الوكيل الاخباري - ينعى سامر حسين الجاغوب وعائلته، استاذه الكبير، ومعلمه واخوه وقدوته، شيخ المحاسبين، والصديق الصدوق "نعيم سابا خوري" والذي انتقل الى جوار ربه.

وخوري من بلدة  الطيبة، بجانب بلدة القدس في فلسطين الحبيبة، حيث قضى حياته في الاردن بعد عام ١٩٦٧، ويعتبر من امهر المحاسبين وشيخهم، وصاحب علم ومعرفة، صاحب الذكر الطيب والقلب الحنون.

عرف عنه كل الصفات الجميلة من خلق وامانة ، الاب الروحي لكل من حوله والمرجع الكبير والموسوعة العظيمة بالمحاسبة والمالية والاقتصاد. 

اضافة اعلان

 

قضى حياته في خدمة وطنه ومهنته استاذا ومعلما ومرجعا اقتصاديا وماليا ومحاسبيا.

واننا اذ نعزي انفسنا بهذا المصاب لنتقدم بأحر التعازي لزوجته الفاضله ام طارق ولابنه وبناته وعائلته الكريمه بأحر التعازي داعين الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفيات

عادل محمد صلاح في ذمة الله

0

افتتاح "CinnaWoman” في الرابية

WhatsApp Image 2024-03-26 at 8.14.03 PM

الاعلامي الدكتور رافع الطاهات.. الحمدلله على السلامة

120241191346416203489

المربية الفاضلة فايزة الشخانبة في ذمة الله

278257404_10159662777406609_5397938576934937042_n

"زين" المولودة الاولى للصديق علي العدوان

وفيات

الفاضلة ربيعة محمد بدران في ذمة الله