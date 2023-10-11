عمر عبد القادر غرايبة مبارك الدكتوراة

الوكيل الإخباري - يَرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ٌ" صدق الله العظيم ".



بكل معاني الفخر والاعتزاز يتقدم موظفي شركة مياه اليرموك بالتهنئة والتبريك الى الزميل العزيز عمر عبد القادر أحمد غرايبة.

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بحصوله على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والمصاريف الإسلامية من - جامعة اليرموك



وكانت عنوان أطروحة الدكتوراة بعنوان

الواقع المائي في الأردن من منظور اقتصادي اسلامي.



داعين الباري عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله وينفعه بما علمه وأن ينفع بهذا العلم دينه ووطنه تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة.



حسام تيسير البطاينة



