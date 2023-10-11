الأربعاء 11-10-2023
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وزارة الصحة بغزة: 950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب جراء عدوان الاحتلال

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مشهد مؤلم .. سائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة في غزة

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الأمن يُعلن إغلاق جسر الملك حسين اليوم

الأربعاء، 11-10-2023 09:29 ص

عمر عبد القادر غرايبة مبارك الدكتوراة

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الوكيل الإخباري - يَرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ٌ" صدق الله العظيم ".

بكل معاني الفخر والاعتزاز يتقدم موظفي شركة مياه اليرموك بالتهنئة والتبريك الى الزميل العزيز عمر عبد القادر أحمد غرايبة.

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بحصوله على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والمصاريف الإسلامية من - جامعة اليرموك 


وكانت عنوان أطروحة الدكتوراة بعنوان 
الواقع المائي في الأردن من منظور اقتصادي اسلامي.

داعين الباري عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله وينفعه بما علمه وأن ينفع بهذا العلم دينه ووطنه تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة.

حسام تيسير البطاينة


 




 

 


 

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