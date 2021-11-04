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الخميس، 04-11-2021 01:38 م

أفضل ألعاب النصف الأول من 2021

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الوكيل الإخباري - عانى العالم أجمع من جائحة كورونا، والتي جعلت من عام 2020 عامًا صعبًا. إلا أن صناعة الألعاب من ناحية أخرى قد استمرت في النمو والإثمار، وذلك حيث تم تطوير عدد من الألعاب المميزة خلال تلك الفترة والتي تمثل أفضل ألعاب النصف الأول من عام 2021.

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وذلك بعدما تعرضت تلك الألعاب لموجة مستمرة من التأجيلات، لكن من ناحية أخرى فإن النصف الأول من عام 2021 قد تضمن مجموعة من الألعاب البارزة ضمن سلاسل مستمرة وعريقة، وتضمن أيضًا إنتاجات جديدة كليًا.

أفضل ألعاب النصف الأول من 2021

1– لعبة It Takes Two
تأتي لعبة It Takes Two من إخراج جوزيف فارس، وهو مخرج لعبة A Way Out والتي حققت نجاحًا كبيرًا. وتعتمد اللعبة على اللعب الجماعي بشكل كامل نظرًا لأنها تقسم الشاشة إلى نصفين. كما أنها تضم قصة مؤثرة.

 

2– لعبة Monster Hunter Rise
تعرف سلسلة ألعاب Monster Hunter بأهميتها البالغة. ويختلف هذا الإصدار عن الإصدارات السابقة بأنه مناسب للاعبين الجدد بشكل كبير. على عكس الإصدارات السابقة والتي كانت تلائم لاعبي الأجزاء السابقة أكثر.

 

3– لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart
تعد لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart واحدة من أفضل ألعاب النصف الأول. وهي تأتي حصرية لمنصة بلاي ستيشن 5 وتعد واحدة من أبرز ألعاب إطلاق المنصة. وتقدم اللعبة تجربة لعب منصات مميزة ثلاثية الأبعاد.

 

4– أفضل ألعاب النصف الأول: Returnal
قدمت لعبة Returnal تجربة لعب أكثر من رائعة، وهي تأتي من تطوير شركة Hosuemarque تحت تصنيف Roguelite. كما تقدم اللعبة تجربة تصويب مميزة مع قدومها حصرية على منصة بلاي ستيشن 5.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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