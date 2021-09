الوكيل الإخباري - أصبحت الهواتف الذكية منصة أساسية لألعاب الفيديو في الوقت الحالي حيث إنها تستلم عددًا كبيرًا من الألعاب الاحترافية والمتكاملة إلى جانب استلامها لنسخ من ألعاب المنصات الأخرى الرائدة مثل فورتنايت أو كول أوف دوتي.

أفضل ألعاب الهواتف الذكية :

1– لعبة Pokemon Go

تعرف لعبة Pokemon Go بأنها واحدة من أنجح ألعاب الهواتف الذكية على الإطلاق. وقد قدمت اللعبة تجربة ممتازة بالاعتماد على الواقع الافتراضي منذ تم إطلاقها في عام 2016. وتستلم اللعبة تحديثات دورية بالرغم من أنها أصبحت أقل شهرة في بلدان عديدة. متاحة لأندرويد و iOS.



2– لعبة Among Us

تعتبر لعبة Among Us واحدة من أشهر ألعاب 2020 على الإطلاق وبالرغم من أننا لم نعد نسمع عنها كثيرًا إلا أنها لازالت مستمرة في جذب ملايين اللاعبين حول العالم على جميع المنصات. وهي توفر تجربة لعب جماعية أكثر من رائعة. متوفرة لأندرويد و iOS.

3– لعبة Plague, Inc

تستمر لعبة Plague, Inc في التواجد في سوق ألعاب الهواتف الذكية منذ سنوات طويلة. لكن لا شك في أن نجاح اللعبة قد ازداد بشكل كبير أثناء فترة فيروس كوفيد-19 وذلك نظرًا لأن تجربة اللعبة تحاكي انتشار الفيروسات حول العالم. وهي متاحة لكلًا من أندرويد و iOS.

4– من أبرز ألعاب الهواتف الذكية: Alto’s

تعتبر لعبة Alto’s Odyssey واحدة من أبرز ألعابًا المنصات عمومًا لجميع الأجهزة. وهي متوفرة للهواتف الذكية بجودة عالية تضاهي نسخة الحاسب الشخصي ومنصات الألعاب. وتقدم اللعبة مستوى مدهش من الرسومات والبيئة. وهي متاحة لأندرويد و iOS.

5– لعبة Hearthstone

تعرف هذه اللعبة بأنها من أبرز ألعاب البطاقات عمومًا. وهي تتوفر للهواتف بجودة ممتازة. كما تتميز هذه اللعبة بكونها تاتي من تطوير شركة Blizzard، ويوصى بتجربة هذه اللعبة من طرف أي شخص مهتم بألعاب البطاقات. وهي متاحة لأندرويد و iOS.



6– لعبة Monument Valley 2

لا شك في أن معظم متابعي مجال الألعاب على علم بهذه اللعبة، وذلك لما حققته من نجاح على منصة الهواتف خصيصًا. وهي لعبة ألغاز تقدم جودة مرتفعة جدًا وتجربة لعب ممتازة إلى جانب رسومات شديدة الجمال. متاحة لأندرويد و iOS.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية