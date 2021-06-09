ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور دون أي تطبيقات خارجية

الوكيل الإخباري - عندما ترغب في الكتابة على الصور، فإن أول ما تقوم به هو البحث عن تطبيق خارجي مناسب لتثبيته واستخدامه.
طريقة الكتابة على الصور عبر آيفون:
ويمكنك استخدام التطبيق الرسمي لعرض الصور من آبل، وهو مثبت على الآيفون بشكل افتراضي من الشركة ، ويجب أن يعمل هاتفك نظام IOS 11 أو أحدث منه.
وحتى تتمكن من استخدامه، يمكنك اتباع الخطوات التالية :
1-في البداية قم بفتح تطبيق الصور، وثم اختيار الصورة التي ترغب في الكتابة عليها.
2- الضغط على علامة Edit الموجودة في أعلى الشاشة ناحية اليسار.
3- الضغط على علامة القائمة ( وهي الثلاث نقاط) في المكان السابق نفسه.
4- وبعد ذلك اختيار Markup أو تعديل الصور من القائمة.
Google Photos على أندرويد:
ويمكنك استخدام تطبيق الصور من جوجل مثل تطبيق الصور من آبل في الكتابة على الصور مباشرةً من الهاتف، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:
1- التوجه إلى تطبيق صور جوجل على الهاتف، وليس تطبيق الصور من مصنع الهاتف، وهما مختلفان للغاية.
2- الضغط على علامة تعديل الصورة، وهي تظهر كمجموعة من الشرائط.
3- ثم اختيار علامة الشريط الغير مستقيم من أجل الكتابة على الصور.
4- وبعد ذلك تفعيل وضع النص عبر الضغط على علامة حرفي Tt في الأسفل.
عبر تطبيق الصور في الحاسوب بنظام ماك:
ويمتلك نظام ماك الخاص بأجهزة الحاسب تطبيق الصور الموجود في هواتف آيفون، ولذا فهو يعمل بطريقة مشابهة له.
ولذلك تستطيع الكتابة على الصور من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- التوجه لتطبيق الصور وفتحه، ثم اختيار الصورة التي ترغب فيها.
2- الضغط على علامة تعديل الموجودة في أعلى الشاشة.
3- ثم اختيار علامة المزيد وهي عبارة عن ثلاث نقاط إلى جانب بعضها.
4- وبعد ذلك اختيار علامة النص وهي عبارة عن حرف T داخل مربع
5- وعندما تضغط عليها تجد مربع نص ظهر أمامك فوق الصورة، ويمكنك تعديله وتغيير النص ومكانه والخط ولونه.
6- وبعد ذلك قم بالضغط على حفظ التغييرات.
بإستخدام الرسام عبر نظام ويندوز:
ويعتبر تطبيق الرسام أحد أقدم تطبيقات التعديل على الصور في نظام ويندوز، ويمكنه بالطبع إضافة النص على الصور عبر خطوات بسيطة.
وحتى تتمكن من ذلك إتبع الخطوات التالية:
1- القيام بفتح التطيبق، وثم فتح الصورة التي ترغب في الكتابة عليها
2- التوجه إلى علامة الكتابة وهي حرف A داخل مربع
3- ويمكنك الآن التعديل على شكل النص قبل استخدامه، وبعدما تنتهي من اختيار شكل النص الذي ترغب فيه وحجم الخط وغيرها من الأمور.
4- وبعد ذلك قم بالضغط على الصور في أي مكان حتى يظهر مربع كتابة النص.
5- وعندما تنتهي من كتابة النص يمكنك حفظ الصورة مباشرة ً من اختيار Save.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية