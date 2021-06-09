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الأربعاء، 09-06-2021 01:11 م

ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور دون أي تطبيقات خارجية

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الوكيل الإخباري - عندما ترغب في الكتابة على الصور، فإن أول ما تقوم به هو البحث عن تطبيق خارجي مناسب لتثبيته واستخدامه.

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طريقة الكتابة على الصور عبر آيفون: 

ويمكنك استخدام التطبيق الرسمي لعرض الصور من آبل، وهو مثبت على الآيفون بشكل افتراضي من الشركة ، ويجب أن يعمل هاتفك نظام IOS 11 أو أحدث منه.
وحتى تتمكن من استخدامه، يمكنك اتباع الخطوات التالية : 

1-في البداية قم بفتح تطبيق الصور، وثم اختيار الصورة التي ترغب في الكتابة عليها.
2- الضغط على علامة Edit الموجودة في أعلى الشاشة ناحية اليسار.
3- الضغط على علامة القائمة ( وهي الثلاث نقاط) في المكان السابق نفسه.
4- وبعد ذلك اختيار Markup أو تعديل الصور من القائمة. 

 

Google Photos على أندرويد: 

ويمكنك استخدام تطبيق الصور من جوجل مثل تطبيق الصور من آبل في الكتابة على الصور مباشرةً من الهاتف، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: 
1- التوجه إلى تطبيق صور جوجل على الهاتف، وليس تطبيق الصور من مصنع الهاتف، وهما مختلفان للغاية.
2- الضغط على علامة تعديل الصورة، وهي تظهر كمجموعة من الشرائط.

3- ثم اختيار علامة الشريط الغير مستقيم من أجل الكتابة على الصور.
4- وبعد ذلك تفعيل وضع النص عبر الضغط على علامة حرفي Tt في الأسفل. 

 

عبر تطبيق الصور في الحاسوب بنظام ماك: 
ويمتلك نظام ماك الخاص بأجهزة الحاسب تطبيق الصور الموجود في هواتف آيفون، ولذا فهو يعمل بطريقة مشابهة له.
ولذلك تستطيع الكتابة على الصور من خلال اتباع الخطوات التالية: 

1- التوجه لتطبيق الصور وفتحه، ثم اختيار الصورة التي ترغب فيها.
2- الضغط على علامة تعديل الموجودة في أعلى الشاشة.

3- ثم اختيار علامة المزيد وهي عبارة عن ثلاث نقاط إلى جانب بعضها.

4- وبعد ذلك اختيار علامة النص وهي عبارة عن حرف T داخل مربع
5- وعندما تضغط عليها تجد مربع نص ظهر أمامك فوق الصورة، ويمكنك تعديله وتغيير النص ومكانه والخط ولونه.
6- وبعد ذلك قم بالضغط على حفظ التغييرات.

 


بإستخدام الرسام عبر نظام ويندوز: 
ويعتبر تطبيق الرسام أحد أقدم تطبيقات التعديل على الصور في نظام ويندوز، ويمكنه بالطبع إضافة النص على الصور عبر خطوات بسيطة.
وحتى تتمكن من ذلك إتبع الخطوات التالية: 

1- القيام بفتح التطيبق، وثم فتح الصورة التي ترغب في الكتابة عليها
2- التوجه إلى علامة الكتابة وهي حرف A داخل مربع
3- ويمكنك الآن التعديل على شكل النص قبل استخدامه، وبعدما تنتهي من اختيار شكل النص الذي ترغب فيه وحجم الخط وغيرها من الأمور.

4- وبعد ذلك قم بالضغط على الصور في أي مكان حتى يظهر مربع كتابة النص.
5- وعندما تنتهي من كتابة النص يمكنك حفظ الصورة مباشرة ً من اختيار Save.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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