ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور دون أي تطبيقات خارجية

الوكيل الإخباري - عندما ترغب في الكتابة على الصور، فإن أول ما تقوم به هو البحث عن تطبيق خارجي مناسب لتثبيته واستخدامه.



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طريقة الكتابة على الصور عبر آيفون:

ويمكنك استخدام التطبيق الرسمي لعرض الصور من آبل، وهو مثبت على الآيفون بشكل افتراضي من الشركة ، ويجب أن يعمل هاتفك نظام IOS 11 أو أحدث منه.

وحتى تتمكن من استخدامه، يمكنك اتباع الخطوات التالية :

1-في البداية قم بفتح تطبيق الصور، وثم اختيار الصورة التي ترغب في الكتابة عليها.

2- الضغط على علامة Edit الموجودة في أعلى الشاشة ناحية اليسار.

3- الضغط على علامة القائمة ( وهي الثلاث نقاط) في المكان السابق نفسه.

4- وبعد ذلك اختيار Markup أو تعديل الصور من القائمة.



Google Photos على أندرويد:

ويمكنك استخدام تطبيق الصور من جوجل مثل تطبيق الصور من آبل في الكتابة على الصور مباشرةً من الهاتف، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى تطبيق صور جوجل على الهاتف، وليس تطبيق الصور من مصنع الهاتف، وهما مختلفان للغاية.

2- الضغط على علامة تعديل الصورة، وهي تظهر كمجموعة من الشرائط.

3- ثم اختيار علامة الشريط الغير مستقيم من أجل الكتابة على الصور.

4- وبعد ذلك تفعيل وضع النص عبر الضغط على علامة حرفي Tt في الأسفل.

عبر تطبيق الصور في الحاسوب بنظام ماك:

ويمتلك نظام ماك الخاص بأجهزة الحاسب تطبيق الصور الموجود في هواتف آيفون، ولذا فهو يعمل بطريقة مشابهة له.

ولذلك تستطيع الكتابة على الصور من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه لتطبيق الصور وفتحه، ثم اختيار الصورة التي ترغب فيها.

2- الضغط على علامة تعديل الموجودة في أعلى الشاشة.

3- ثم اختيار علامة المزيد وهي عبارة عن ثلاث نقاط إلى جانب بعضها.

4- وبعد ذلك اختيار علامة النص وهي عبارة عن حرف T داخل مربع

5- وعندما تضغط عليها تجد مربع نص ظهر أمامك فوق الصورة، ويمكنك تعديله وتغيير النص ومكانه والخط ولونه.

6- وبعد ذلك قم بالضغط على حفظ التغييرات.



بإستخدام الرسام عبر نظام ويندوز:

ويعتبر تطبيق الرسام أحد أقدم تطبيقات التعديل على الصور في نظام ويندوز، ويمكنه بالطبع إضافة النص على الصور عبر خطوات بسيطة.

وحتى تتمكن من ذلك إتبع الخطوات التالية:



1- القيام بفتح التطيبق، وثم فتح الصورة التي ترغب في الكتابة عليها

2- التوجه إلى علامة الكتابة وهي حرف A داخل مربع

3- ويمكنك الآن التعديل على شكل النص قبل استخدامه، وبعدما تنتهي من اختيار شكل النص الذي ترغب فيه وحجم الخط وغيرها من الأمور.

4- وبعد ذلك قم بالضغط على الصور في أي مكان حتى يظهر مربع كتابة النص.

5- وعندما تنتهي من كتابة النص يمكنك حفظ الصورة مباشرة ً من اختيار Save.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



