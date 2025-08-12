"GPT-5" يفشل في إثارة الإعجاب رغم وعود الذكاء الخارق

الوكيل الإخباري- رغم الوعود الكبيرة من شركة "OpenAI"، لم يحقق إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "GPT-5" الصدى المنتظر، وسط شكاوى من مستخدمي "شات جي بي تي" عن ضعف الأداء والأخطاء البسيطة في الإجابات.

النموذج الذي وصفه الرئيس التنفيذي سام ألتمان بأنه "بذكاء بمستوى دكتوراه"، تعرض لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الشركة إلى إعادة إتاحة نموذج GPT-4o السابق بعد غضب المستخدمين.



وتكمن المشكلة في أن "GPT-5" ليس نموذجاً واحداً، بل مجموعة من النماذج، بعضها يعتمد على "الاستدلال" ويحتاج وقتاً أطول لتقديم إجابات دقيقة. ووفقاً لتقارير، لم يتم توجيه بعض الأسئلة إلى النموذج الصحيح، ما أدى إلى نتائج ضعيفة.



ألتمان أقرّ بالخلل، ووعد بتحسين الأداء وزيادة إمكانية الوصول إلى النموذج الأكثر ذكاءً. كما أعلنت "OpenAI" عن خطط لتوضيح النموذج المستخدم في كل استجابة لتجنب اللبس مستقبلاً.



تأتي هذه الانتقادات وسط تزايد الشكوك بشأن جدوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد سنوات من الترويج له كقفزة مستقبلية تفوق قدرات البشر.