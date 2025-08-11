xAI تُطلق Grok 4 لجميع المستخدمين وتتيح ميزات مجانية محدودة لفترة مؤقتة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة xAI، المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك، عن توسيع نطاق الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 4، ليشمل جميع المستخدمين حول العالم، بعد أن كان مقتصرًا سابقًا على المشتركين المدفوعين.

ويأتي هذا التوسع بعد أيام فقط من إعلان شركة OpenAI عن إتاحة نموذج GPT-5 لجميع المستخدمين المسجلين، في خطوة تعكس احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.



ميزات Grok 4 المتاحة للمستخدمين المجانيين

في تغريدة عبر منصة X (تويتر سابقًا)، أكدت xAI أن Grok 4 أصبح متاحًا للجميع، مع توفير "حدود استخدام سخية" لفترة محدودة لتجربة النموذج.



سيتمكن المستخدمون غير المشتركين من الوصول إلى:

الوضع التلقائي (Auto Mode): يُحدد تلقائيًا أفضل أسلوب للرد بناءً على نوع السؤال، ما بين استجابات سريعة أو متعمقة.

وضع الخبراء (Expert Mode): يمنح المستخدمين القدرة اليدوية على تفعيل "وضع التفكير" للحصول على ردود دقيقة ومعمقة عند الحاجة.



ميزات حصرية للمشتركين المدفوعين

Grok 4 Heavy: النسخة الأقوى والأكثر تقدمًا من النموذج، تبقى حصرية لمشتركي باقة SuperGrok Heavy.

Grok Imagine: ميزة إنشاء الصور والفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، متاحة حاليًا فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة.

حدود استخدام أعلى: يحصل المشتركون في باقات X Premium وSuperGrok على أولويات وموارد إضافية.



الإعلان داخل واجهة Grok

وفي خطوة لافتة، كشف ماسك في جلسة عبر Spaces عن خطط لإدخال الإعلانات ضمن واجهة استخدام Grok، بهدف إيجاد مصدر دخل بديل لتغطية تكاليف وحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، التي وصفها بـ"الباهظة".



السياق الأوسع

يتزامن إطلاق Grok 4 المجاني مع تصاعد التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد طرح GPT-5 من OpenAI. كما أن خطوة xAI بإتاحة Grok Imagine مؤخرًا لمستخدمي الولايات المتحدة مجانًا تشير إلى توجه الشركة نحو جذب قاعدة أوسع من المستخدمين وتجربة ميزاتها التفاعلية المتقدمة.