في ظل موجات الحرّ... كيف تحافظ على سلامة هاتفك الذكي؟

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تواجه الهواتف الذكية خطراً كبيراً قد يؤثر على أدائها وحتى على سلامتها. فالحرارة المفرطة تؤدي إلى تدهور مكونات الهاتف، خصوصاً البطارية، وقد تصل أحياناً إلى حالات خطيرة مثل الانفجار. في هذا المقال، نوضح كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الهواتف الذكية، ونقدم نصائح مهمة للحفاظ على جهازك آمنًا وفعّالًا.

كيف تؤثر الحرارة على الهاتف الذكي؟
البطارية
الحرارة المرتفعة فوق 35-40 درجة مئوية تسرّع من تدهور خلايا بطارية الليثيوم-أيون، مما يقلل عمرها الافتراضي. كما أن الشحن أثناء ارتفاع حرارة الجهاز يضاعف الضرر.
الأداء العام
عندما ترتفع حرارة المعالج، تقلل الهواتف من سرعة تشغيلها تلقائيًا لحماية المكونات، مما يؤدي إلى بطء في الاستجابة وتقليل أداء التطبيقات، خاصة الألعاب أو التصوير.
الشاشة
التعرض المباشر للشمس يمكن أن يرفع حرارة شاشة الهاتف، مما يؤدي إلى تآكل الألوان أو ظهور بقع مؤقتة في العرض.
المكونات الداخلية
الشرائح الإلكترونية وحساسات الكاميرا قد تتضرر بسبب الحرارة، وفي الحالات القصوى يمكن أن تتعرض لعطل دائم.
الأمان
في حالات نادرة، قد تؤدي الحرارة الشديدة إلى تمدد البطارية أو تسرب موادها، وهو ما قد يسبب انفجار الهاتف ويشكل خطرًا على المستخدم.


نصائح لحماية هاتفك من الحرارة
لا تترك هاتفك داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.
أوقف الشحن فورًا إذا لاحظت سخونة زائدة في الجهاز.
استخدم غطاءً واقيًا خفيفًا، أو أزل الغطاء أثناء الشحن لتقليل الاحتباس الحراري.
فعّل وضع الطيران عند عدم الحاجة للشبكة لتقليل استهلاك المعالج.
لا تلجأ إلى تبريد الهاتف بسرعة (مثل وضعه في الثلاجة أو أمام المكيف مباشرة)، لأن هذا قد يسبب تكاثف الرطوبة داخل الجهاز. الأفضل تبريده تدريجيًا في مكان مظلل وبارد.


خلاصة
الحرارة المفرطة تهدد هواتفنا الذكية بجعلها أقل كفاءة وربما غير آمنة. باتباع الإرشادات البسيطة المذكورة أعلاه، يمكننا حماية أجهزتنا من التلف وضمان استخدامها لفترة أطول مع أداء مستقر.

 

النهار 

 
 
