ليدوم هاتفك لسنوات أطول.. إتبع هذه النصائح

الوكيل الإخباري- أشار موقع aplin.com إلى أن الاستخدام الذكي للهاتف لا يقتصر فقط على الأداء اليومي، بل يشمل أيضًا الحفاظ على الجهاز لأطول فترة ممكنة، مما يسهم في تقليل النفايات الإلكترونية والانبعاثات الناتجة عن تصنيع وشحن الأجهزة الجديدة.



وباتت شركات كبرى مثل أبل، وغوغل ،تقدم دعمًا برمجيًا يمتد لسبع أو ثماني سنوات، ما يعزز من إمكانية استخدام الأجهزة القديمة بأمان وكفاءة لفترات طويلة.



5 نصائح لإطالة عمر هاتفك الذكي:

1. ثبّت التحديثات باستمرار

التحديثات الأمنية أساسية لحماية الجهاز من الثغرات والاختراقات. عدم تثبيت التحديثات بانتظام يجعل الهاتف أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية.



2. استخدم غطاء واقيًا وواقي شاشة

لحماية الهاتف من السقوط والخدوش، يوصى باستخدام غطاء بمجرد إخراجه من العلبة، وواقي زجاجي للشاشة. هذه الإجراءات البسيطة توفر تكاليف إصلاح كبيرة لاحقًا، وتساعد في الحفاظ على قيمة الجهاز في حال بيعه مستعملًا.



3. استبدل البطارية عند الحاجة

مع الوقت، تفقد البطارية كفاءتها. استبدالها – وهو أمر سهل نسبيًا – يُعيد للهاتف أداءه الطبيعي، ويمنع انخفاض سرعة المعالج المرتبط بضعف البطارية.



4. احذف الصور والتطبيقات غير الضرورية

تراكم الملفات والتطبيقات غير المستخدمة يستهلك الذاكرة ويُبطئ الجهاز. حافظ على مساحة التخزين خالية قدر الإمكان، واحتفظ بنسخ احتياطية من الملفات الهامة على السحابة أو جهاز خارجي. وإذا استمر الأداء في التدهور، قد تكون إعادة ضبط المصنع حلاً فعالًا.



5. نظّف منافذ الهاتف بانتظام

الغبار والأوساخ قد تعيق الشحن أو جودة الصوت. استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو أداة تنظيف بلطف لتنظيف منفذ الشحن والسماعات، ما يضمن اتصالًا مستقرًا ويحسن أداء الجهاز.



خلاصة:

اتباع هذه النصائح لا يحافظ فقط على جودة الهاتف لفترة أطول، بل يُسهم أيضًا في تقليل البصمة البيئية للمستخدم، من خلال تقليل الحاجة لشراء أجهزة جديدة، وبالتالي خفض النفايات الإلكترونية عالمياً.

اضافة اعلان