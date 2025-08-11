احجز تذاكر طيران بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي

الوكيل الإخباري- كشف صانع المحتوى الأميركي كاسبر أوبالا، المعروف باسم "كاسبر كابيتال" على منصات التواصل الاجتماعي، عن حيلة ذكية ساعدته على حجز تذكرة طيران بسعر 142 دولارًا فقط، بدلاً من 1120 دولارًا، وذلك بفضل استخدامه برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" كمستشار سفر شخصي.



وأوضح أوبالا، الذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT قادرة على اكتشاف مسارات طيران مخفية، واقتراح مطارات بديلة وتواريخ مرنة، ما يتيح العثور على صفقات سفر أرخص بكثير من تلك المعروضة على محركات البحث الشهيرة مثل "غوغل فلايتس" و"سكاي سكانر".



وأشار إلى أن نحو 28% من الرحلات الجوية لا تظهر في نتائج Google Flights، مؤكدًا أن استغلال هذه "الفجوة" يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير إذا عرف المسافر كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح.



ونصح أوبالا باتباع سبع خطوات فعالة، من بينها:

البحث عن شركات طيران منخفضة التكلفة لا تظهر دائمًا على المواقع التقليدية.

إدخال محطات توقف (ترانزيت) لخفض الأسعار.

مراقبة "أخطاء التسعير" والعروض الخاطفة.

التخلي عن الولاء لشركات طيران محددة أو التقيّد بمواعيد سفر ثابتة.

وفي السياق ذاته، أكدت خبيرة السفر البريطانية داون مورود، الشريكة في وكالة "Cheap Deals Away"، أن الحجز في منتصف الأسبوع، خصوصًا أيام الثلاثاء والأربعاء، غالبًا ما يكون أرخص. كما أوضحت أن الحجز المبكر جدًا قد لا يكون الخيار الأفضل دائمًا، إذ قد تنخفض الأسعار قرب موعد السفر.



وختم أوبالا نصيحته قائلاً:

"انسَ الولاء والتخمين... شات جي بي تي هو وكيل سفرك الجديد، ولا ينام أبدًا."