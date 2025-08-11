الإثنين 2025-08-11 02:26 م
 

احجز تذاكر طيران بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-   كشف صانع المحتوى الأميركي كاسبر أوبالا، المعروف باسم "كاسبر كابيتال" على منصات التواصل الاجتماعي، عن حيلة ذكية ساعدته على حجز تذكرة طيران بسعر 142 دولارًا فقط، بدلاً من 1120 دولارًا، وذلك بفضل استخدامه برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" كمستشار سفر شخصي.

وأوضح أوبالا، الذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT قادرة على اكتشاف مسارات طيران مخفية، واقتراح مطارات بديلة وتواريخ مرنة، ما يتيح العثور على صفقات سفر أرخص بكثير من تلك المعروضة على محركات البحث الشهيرة مثل "غوغل فلايتس" و"سكاي سكانر".

وأشار إلى أن نحو 28% من الرحلات الجوية لا تظهر في نتائج Google Flights، مؤكدًا أن استغلال هذه "الفجوة" يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير إذا عرف المسافر كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح.

ونصح أوبالا باتباع سبع خطوات فعالة، من بينها:
البحث عن شركات طيران منخفضة التكلفة لا تظهر دائمًا على المواقع التقليدية.
إدخال محطات توقف (ترانزيت) لخفض الأسعار.
مراقبة "أخطاء التسعير" والعروض الخاطفة.
التخلي عن الولاء لشركات طيران محددة أو التقيّد بمواعيد سفر ثابتة.

اضافة اعلان


وفي السياق ذاته، أكدت خبيرة السفر البريطانية داون مورود، الشريكة في وكالة "Cheap Deals Away"، أن الحجز في منتصف الأسبوع، خصوصًا أيام الثلاثاء والأربعاء، غالبًا ما يكون أرخص. كما أوضحت أن الحجز المبكر جدًا قد لا يكون الخيار الأفضل دائمًا، إذ قد تنخفض الأسعار قرب موعد السفر.

وختم أوبالا نصيحته قائلاً:
"انسَ الولاء والتخمين... شات جي بي تي هو وكيل سفرك الجديد، ولا ينام أبدًا."

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ننن

المرأة والجمال أظافر «البولكا دوت».. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام

غ

المرأة والجمال حلول سريعة لتشقق الشفاه.. كيف تستعيدين جمال ابتسامتكِ؟

منتا

المرأة والجمال عطركِ يُبرز شخصيتكِ.. كيف تختارين عطراً يُعبر عنكِ؟

gj

أخبار الشركات الابتكارات التي تقف وراء أنحف وأرقى هواتف سامسونج القابلة للطي

غفل

المرأة والجمال كيفية استخدام زيوت الوجه في الصيف.. للحصول على بشرة متألقة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أخبار محلية الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم

عه

فيديو منوع نشر صاحب المقطع قائلا: عندما تنظف لساعات ثم تتذكر بأن لديك أطفال



 
 





الأكثر مشاهدة