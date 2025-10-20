انقطاع واسع لأشهر التطبيقات بسبب خلل في أمازون ويب.. والشركة توضح السبب!

وأفاد موقع DownDetector بارتفاع البلاغات إلى أكثر من 2600 حالة، فيما أرجعت أمازون المشكلة إلى "معدلات خطأ مرتفعة في قاعدة بيانات DynamoDB"، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على احتواء الخلل.
الانقطاع أثار استياء المستخدمين على وسائل التواصل، في وقت شددت تقارير تقنية على أن اعتماد التطبيقات العالمية على بنية أمازون السحابية يجعل أي خلل فيها واسع التأثير.
-
أخبار متعلقة
-
OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي
-
النمسا تدين مايكروسوفت بانتهاك خصوصية بيانات الطلاب
-
كيفية تنظيف منفذ "USB-C" بسهولة وأمان
-
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
-
"باور بانك" الليثيوم.. لماذا يجب أن تحذرها؟
-
مايكروسوفت تحبط هجمات فدية استهدفت مستخدمي "تيمز"
-
غوغل تغيّر قواعد الأمان.. الأصدقاء مفتاح استرجاع حسابك
-
تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي