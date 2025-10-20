الإثنين 2025-10-20 01:54 م
 

انقطاع واسع لأشهر التطبيقات بسبب خلل في أمازون ويب.. والشركة توضح السبب!

عتغ
تعبيرية
 
الإثنين، 20-10-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-   توقفت صباح اليوم الإثنين خدمات عدد كبير من التطبيقات الرقمية بسبب خلل تقني أصاب بنية Amazon Web Services في منطقة الولايات المتحدة - شرق1، ما أدى إلى انقطاعات جزئية أو كلية في تطبيقات شهيرة مثل سناب شات، روبلوكس، كانفا، فورتنايت، دولينجو، كوين بيس، بوكيمون جو، ومساعد أمازون أليكسا، إضافة إلى مواقع حكومية مثل هيئة الضرائب البريطانية (HMRC).

اضافة اعلان


وأفاد موقع DownDetector بارتفاع البلاغات إلى أكثر من 2600 حالة، فيما أرجعت أمازون المشكلة إلى "معدلات خطأ مرتفعة في قاعدة بيانات DynamoDB"، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على احتواء الخلل.


الانقطاع أثار استياء المستخدمين على وسائل التواصل، في وقت شددت تقارير تقنية على أن اعتماد التطبيقات العالمية على بنية أمازون السحابية يجعل أي خلل فيها واسع التأثير.

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عت

تكنولوجيا دليلك إلى صناعة المحتوى.. من الفكرة إلى التأثير

عتغ

تكنولوجيا انقطاع واسع لأشهر التطبيقات بسبب خلل في أمازون ويب.. والشركة توضح السبب!

عن

فن ومشاهير رحيل إعلامية مصرية شهيرة يُحزن الوسط الإعلامي - صورة

الاردن والسعودية

أخبار محلية القطامين: منع الحافلات الأردنية من دخول السعودية يضر بالنقل والحجاج

ح

فن ومشاهير يارا صبري تعود إلى الدراما السورية بـ3 أعمال جديدة دفعة واحدة

ه

فن ومشاهير فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني في أول جلسة استجواب

خك

منوعات لقطات صادمة.. فيضانات غرناطة تُحوّل الشوارع إلى أنهار وتجرف كل ما في طريقها

غزة

فلسطين الاحتلال يؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة