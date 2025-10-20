انقطاع واسع لأشهر التطبيقات بسبب خلل في أمازون ويب.. والشركة توضح السبب!

الوكيل الإخباري- توقفت صباح اليوم الإثنين خدمات عدد كبير من التطبيقات الرقمية بسبب خلل تقني أصاب بنية Amazon Web Services في منطقة الولايات المتحدة - شرق1، ما أدى إلى انقطاعات جزئية أو كلية في تطبيقات شهيرة مثل سناب شات، روبلوكس، كانفا، فورتنايت، دولينجو، كوين بيس، بوكيمون جو، ومساعد أمازون أليكسا، إضافة إلى مواقع حكومية مثل هيئة الضرائب البريطانية (HMRC).

وأفاد موقع DownDetector بارتفاع البلاغات إلى أكثر من 2600 حالة، فيما أرجعت أمازون المشكلة إلى "معدلات خطأ مرتفعة في قاعدة بيانات DynamoDB"، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على احتواء الخلل.



الانقطاع أثار استياء المستخدمين على وسائل التواصل، في وقت شددت تقارير تقنية على أن اعتماد التطبيقات العالمية على بنية أمازون السحابية يجعل أي خلل فيها واسع التأثير.