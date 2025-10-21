خبراء: هذه الأجهزة قد تبطئ شبكة "الواي فاي" في منزلك

يشير الخبراء إلى أن وضع أجهزة مثل البلوتوث ومكبرات الصوت اللاسلكية قرب الراوتر يمكن أن يسبب تداخلًا في الإشارات، لأن كلاً من البلوتوث والواي فاي يعملان على ترددات متقاربة، مما يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الازدحام الرقمي" وضعف جودة الاتصال.
وليس البلوتوث وحده السبب، فأفران الميكروويف أيضًا قد تؤثر سلبًا على الإشارة، كونها تعمل على تردد مشابه. كما أن الجدران السميكة أو وضع الراوتر في أماكن مغلقة يمكن أن يعيق انتقال الإشارة.
نصائح لتحسين سرعة الواي فاي:
ضع الراوتر في مكان مركزي ومفتوح بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية والمطبخ.
أبعد أجهزة البلوتوث قدر الإمكان عن جهاز التوجيه.
لا تستعجل تغيير الباقة أو الشركة قبل تجربة نقل الراوتر.
خطوة بسيطة في موقع الراوتر يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإنترنت دون أي تكلفة إضافية.
