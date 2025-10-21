هل يراقبك هاتفك؟ طرق خفية لتتبعك دون علمك!

كيف يتم تتبعك؟
أبراج الاتصال تستخدم تقنية التثليث لتحديد موقعك التقريبي.
الواي فاي والبلوتوث يرسلان عنوان جهازك (MAC) عند البحث عن إشارات، مما يسهّل تتبعك.
التطبيقات تحتوي على أدوات خفية (SDKs) تجمع بياناتك وتشاركها مع جهات خارجية.
عنوان IP يكشف موقعك عند كل اتصال بالإنترنت.
ماذا تفعل لحماية نفسك؟
أوقف خدمات الموقع والتتبع في إعدادات الهاتف.
عطّل "نشاط الويب والتطبيقات" في حساب جوجل.
احذف سجل "المواقع المهمة" في آيفون.
استخدم VPN وأعد النظر في صلاحيات التطبيقات.
