الثلاثاء 2025-10-21 03:37 م
 

هل يراقبك هاتفك؟ طرق خفية لتتبعك دون علمك!

2
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري-   رغم إيقافك لخدمات الموقع، لا يعني ذلك أن هاتفك لا يراقب تحركاتك. الهواتف الذكية ترسل إشارات مستمرة لأبراج الاتصال، شبكات الواي فاي، وأجهزة البلوتوث، مما يسمح بتحديد موقعك حتى دون GPS.

كيف يتم تتبعك؟
أبراج الاتصال تستخدم تقنية التثليث لتحديد موقعك التقريبي.
الواي فاي والبلوتوث يرسلان عنوان جهازك (MAC) عند البحث عن إشارات، مما يسهّل تتبعك.
التطبيقات تحتوي على أدوات خفية (SDKs) تجمع بياناتك وتشاركها مع جهات خارجية.
عنوان IP يكشف موقعك عند كل اتصال بالإنترنت.


ماذا تفعل لحماية نفسك؟
أوقف خدمات الموقع والتتبع في إعدادات الهاتف.
عطّل "نشاط الويب والتطبيقات" في حساب جوجل.
احذف سجل "المواقع المهمة" في آيفون.
استخدم VPN وأعد النظر في صلاحيات التطبيقات.

 

اليوم السابع 

 

 
 
