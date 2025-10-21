بأسعار خيالية... منصة "إكس" تطرح الأسماء النادرة للبيع!

يتمكن مشتركو خطط Premium من طلب أو شراء أسماء مستخدمين غير مستخدمة عبر خيارين:
أسماء "الأولوية" المجانية، المتاحة لمشتركي Premium+ وPremium Business، حيث تُنقل ملكية الاسم دون رسوم مع استمرار الاشتراك، ويُعاد الاسم للحساب الأصلي بعد 30 يومًا من الإلغاء أو التراجع.
الأسماء النادرة التي تُعرض بأسعار تتراوح بين 2500 دولار إلى ملايين الدولارات، تُباع عبر الطرح العام أو دعوات خاصة، وتبقى ملكية الاسم للمشتري حتى بعد انتهاء الاشتراك.
وأكدت المنصة وجود ضوابط لمنع الاستغلال وضمان توزيع عادل، مع إمكانية تسجيل اهتمام بالأسماء غير المتاحة ليتم إعلام المستخدم عند توفرها.
تهدف هذه الخطوة إلى جذب مزيد من المشتركين المميزين لتعويض خسائر إيرادات الإعلانات بعد استحواذ إيلون ماسك.
