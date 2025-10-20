الإثنين 2025-10-20 03:44 م
 

جوجل تطلق أندرويد أوتو 15.5 بنسخته التجريبية

الوكيل الإخباري-   أطلقت جوجل النسخة التجريبية الأولى من Android Auto 15.5، وهي متاحة الآن للتحميل للمستخدمين المسجّلين في برنامج Beta أو عبر التثبيت اليدوي.

⚠️ تنبيه:
هذه النسخة تجريبية وقد تحتوي على أخطاء أو سلوك غير مستقر، لذلك يُنصح بها فقط لمن لا يعتمد على تجربة قيادة خالية من الأعطال.

أبرز ما جاء في التحديث:
✅ تحسينات في الاستقرار والأداء
إصلاحات خلفية لمشكلات ظهرت في الإصدار السابق، مثل:
تعطل دعم الويدجت.
شريط المهام الذي يظهر على الجانب الأيسر من الشاشة.


🔄 لا ميزات جديدة ظاهرة حالياً
التركيز في هذا التحديث كان على الصيانة والتحسينات التقنية وليس إضافة ميزات جديدة.

تغييرات قيد الاختبار للمستقبل:
📝 Call Notes: إمكانية تدوين ملاحظات أثناء المكالمة.
📞 Call Screen: دمج شاشة المكالمات ضمن نظام أندرويد أوتو.
🤖 دمج مساعد Google Gemini:
مساعد ذكي داخل السيارة.
تنفيذ أوامر صوتية أكثر ذكاءً.
البحث في المطاعم، إجراء المكالمات، تدوين ملاحظات تلقائيًا.

هل يجب التحديث؟
✔ مناسب لمن يعاني من مشاكل في النسخ السابقة أو يريد تجربة مبكرة للميزات.
❌ غير مناسب إذا كنت تحتاج إلى تجربة مستقرة أثناء القيادة.

 

ارم نيوز 

 
 
