جوجل تطلق أندرويد أوتو 15.5 بنسخته التجريبية

الوكيل الإخباري- أطلقت جوجل النسخة التجريبية الأولى من Android Auto 15.5، وهي متاحة الآن للتحميل للمستخدمين المسجّلين في برنامج Beta أو عبر التثبيت اليدوي.

⚠️ تنبيه:

هذه النسخة تجريبية وقد تحتوي على أخطاء أو سلوك غير مستقر، لذلك يُنصح بها فقط لمن لا يعتمد على تجربة قيادة خالية من الأعطال.



أبرز ما جاء في التحديث:

✅ تحسينات في الاستقرار والأداء

إصلاحات خلفية لمشكلات ظهرت في الإصدار السابق، مثل:

تعطل دعم الويدجت.

شريط المهام الذي يظهر على الجانب الأيسر من الشاشة.



🔄 لا ميزات جديدة ظاهرة حالياً

التركيز في هذا التحديث كان على الصيانة والتحسينات التقنية وليس إضافة ميزات جديدة.



تغييرات قيد الاختبار للمستقبل:

📝 Call Notes: إمكانية تدوين ملاحظات أثناء المكالمة.

📞 Call Screen: دمج شاشة المكالمات ضمن نظام أندرويد أوتو.

🤖 دمج مساعد Google Gemini:

مساعد ذكي داخل السيارة.

تنفيذ أوامر صوتية أكثر ذكاءً.

البحث في المطاعم، إجراء المكالمات، تدوين ملاحظات تلقائيًا.



هل يجب التحديث؟

✔ مناسب لمن يعاني من مشاكل في النسخ السابقة أو يريد تجربة مبكرة للميزات.

❌ غير مناسب إذا كنت تحتاج إلى تجربة مستقرة أثناء القيادة.