3 أخطاء شائعة تضعف بطارية هاتفك أو جهازك اللوحي

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة تقنية حديثة أن طريقة شحن الأجهزة، لا البطارية نفسها، هي السبب الرئيسي في تراجع أدائها. وأبرزت الدراسة 3 أخطاء شائعة يقع فيها كثير من المستخدمين:

الشحن طوال الليل

ترك الجهاز موصولًا بالشاحن بعد وصوله إلى 100% يؤدي إلى إجهاد خلايا البطارية بسبب دورات شحن وتفريغ خفيفة متكررة.

✔ الحل: حافظ على مستوى الشحن بين 20٪ و80٪ وفعّل خاصية "الشحن المحسّن" إن توفّرت.



تفريغ البطارية بالكامل

تفريغ البطارية حتى 0٪ بشكل متكرر يضر بتركيبتها ويؤدي إلى انخفاض الجهد الداخلي.

✔ الحل: ابدأ الشحن عند وصول البطارية إلى نحو 20٪.



استخدام شواحن غير أصلية

الشواحن أو الكابلات غير المعتمدة قد تضر الجهاز بسبب عدم توافق الجهد والتيار، ما يؤدي إلى السخونة أو تلف البطارية.

✔ الحل: استخدم الشاحن الأصلي أو معتمد من الشركة المصنعة.

نصائح إضافية:

تجنّب تغطية الجهاز أثناء الشحن.

لا تستخدم الهاتف لفترات طويلة أثناء شحنه.

خزّن الجهاز بشحن يتراوح بين 40–60٪ إذا لم يُستخدم لفترة طويلة.

حافظ على تحديث نظام التشغيل لتستفيد من تحسينات إدارة الطاقة.