ما حقيقة الرسالة المتداولة التي تزعم إغلاق حسابات سناب شات لعدم إعادة إرسالها إلى 20 شخصًا؟

الوكيل الإخباري- حديث السوشال ميديا لا يهدأ منذ أيام بعد تداول رسالة مثيرة للقلق على تطبيق Snapchat، تزعم أن "أي حساب لا يُعيد إرسال الرسالة إلى 20 شخصًا سيتم إغلاقه خلال 24 ساعة". الرسالة انتشرت كالنار في الهشيم، والكثيرون شاركوها خوفًا على حساباتهم.

لكن... هل ما يُتداول حقيقي؟ وهل حسابك فعلاً بخطر؟

الجواب ببساطة: لا.

ما القصة؟

الرسالة المتداولة ما هي إلا خدعة رقمية قديمة بأسلوب جديد، تُعرف بـ "رسائل السلاسل" (Chain Messages)، ظهرت سابقًا على فيسبوك، واتساب، والآن على سناب شات.

تستخدم هذه الرسائل عنصر التخويف والضغط الزمني (“خلال ساعتين”، “قبل ما يتم حظر حسابك”) لدفع المستخدمين لإعادة نشرها.

التوضيح الرسمي

منصة Snapchat لم تُصدر أي إعلان رسمي بشأن إغلاق الحسابات بسبب عدم إعادة إرسال الرسائل، كما أن فريق الدعم الفني @SnapchatSupport نفى وجود أي تحديثات أو سياسات تتعلق بهذا النوع من الإشعارات.

إغلاق الحسابات لا يتم إلا في حالات مثل:

- استخدام تطبيقات طرف ثالث غير رسمية

- النشاطات المخالفة لشروط الاستخدام

- التبليغات المتكررة من المستخدمين الآخرين

ما الخطر الحقيقي؟

الرسائل الزائفة مثل هذه ليست فقط مضللة، بل قد تكون بوابة للاحتيال الرقمي:

بعض النسخ منها قد تحتوي على روابط مريبة تؤدي لمواقع تصيد (phishing).

وقد تُستخدم لإيهامك أن حسابك بخطر كي تحصل على بياناتك أو كلمة مرورك.

ما الذي يجب عليك فعله؟

- لا تعيد إرسال الرسالة، ولا تساعد على نشر الإشاعة.

- تجاهل أي إشعارات غير موثوقة، خصوصًا إن لم تكن من الحساب الرسمي للمنصة.

- قم بتفعيل التحقق بخطوتين لحماية حسابك من الاختراق.

- وانصح أصدقاءك بالتحقق من أي معلومة قبل مشاركتها.