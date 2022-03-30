الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 09:38 ص

الروس يبتكرون روبوتا قادرا على إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية

624310484c59b73d5e4abd69


الوكيل الاخباري- ابتكر الباحثون في معهد موسكو للطيران نظاما للتحكم في برمجيات أجهزة الروبوتات لتُجري فحوصات مستقلة للموجات فوق الصوتية.

والتي تتضمن إلكترونياتها الخاصة والبرمجيات.

والنموذج الأولي للروبوت RoboScan جاهز للاختبارات. أفاد بذلك الاثنين 28 مارس المكتب الصحفي للمعهد.

اضافة اعلان

 

إن الروبوت عبارة عن يد آلية مزوّدة بمستشعر للموجات فوق الصوتية من شأنها أن تحل محل الكف. وتنحصر المهمة الرئيسية للروبوت في فصل عمليات الحصول على صورة بالموجات فوق الصوتية (DICOM) عن تحليلها بواسطة متخصص. وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة التشخيص وتقليل العبء على الأطباء المؤهلين.

ويمكن أن تجرى في المستقبل فحوصات الموجات فوق الصوتية من قبل الروبوت على غرار إجراء التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي. وتتم الآن تجربة خوارزميات الفحوصات الآلية للموجات فوق الصوتية على حوض الإنسان وكذلك ذراعيه وساقيه.

وبمساعدة الروبوت، يمكننا وضع قاعدة البيانات من مجموعة متكونة من صور DICOM أو نماذج ثلاثية الأبعاد لأعضاء الإنسان. وبالتالي يمكن أن تشكل مجموعة المعلومات هذه أساسا للتغييرات في مجال الموجات فوق الصوتية، وعلى سبيل المثال، المساعدة في إدخال الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح استخدام الروبوت بدمج بيانات الموجات فوق الصوتية مع التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب وغيرها من البيانات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320227111830468449822

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

31-16

ماسنجر يطلق ميزات جديدة لتطوير أداء الدردشة

5201930223821307-1

احذر.. الرسائل النصية لواتساب في خطر

62441c4b4c59b7392a5fdb02

روس كوسموس تنشر أرشيفا ضخما من الفيديوهات عبر خدمة Rutube الروسية

7226-1946087532

بعد سنوات من تمتع مستخدمي آيفون بها.. واتساب تبدأ باختبار هذه الميزة

900x450_uploads,2022,03,29,0c1715ef62

أبل تخفض إنتاج هذه الهواتف بنسبة 20%.. ماذا حدث؟

أخبار متعلقة
624178b542360455c648b713

روسيا تسمح باستخدام فيسبوك وإنستغرام دون التورط في أنشطة غير قانونية

25-7

القضاء الروسي يعلن حظر فيسبوك وإنستغرام بتهمة التطرف

image_750x_6234c1b0cd93e

روسيا تطالب غوغل بوقف نشر تهديدات لمواطنيها على يوتيوب

Screenshot_7

بعد حجب "إنستغرام".. روسيا تستعد لإطلاق "روسغرام"