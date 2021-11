برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة من إكس بوكس يعود

الوكيل الإخباري - أوقفت شركة مايكروسوفت برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة من إكس بوكس قبل عامين. ولكن عاد مع حصوله على تحديث نهائي للقائمة.





وتمثل هذه قائمة طويلة من الإضافات، بما في ذلك سلسلة Max Payne الكاملة، و Skate 2، و Dead or Alive Ultimate، و Star Wars Jedi Knight II.



وقالت قائدة برنامج التوافق في إكس بوكس: “هذه الإضافة الأخيرة والنهائية لأكثر من 70 لعبة إلى برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة كانت ممكنة بسبب الشغف وردود الفعل من المجتمع.



وأضافت: شجعت الطلبات المستمرة لمحبي إكس بوكس للحصول على ألعاب وتحسينات معينة فريق التوافق مع الإصدارات السابقة لعقد شراكة مع صناع المحتوى الأصليين للاحتفاظ بآلاف الألعاب من أكثر من أربعة أجيال من إكس بوكس.



وتدعم كل لعبة أصلية من Xbox أو Xbox 360 تمت إضافتها Auto HDR عبر منصات Xbox Series X و Xbox Series S. كما تتضمن ألعاب إكس بوكس الأصلية زيادة الدقة أيضًا.



ويشهد مالكو Xbox One X و Xbox Series X زيادة الدقة بمقدار 4 أضعاف في ألعاب المنصة الأصلية، مع زيادة الدقة بمقدار 3 أضعاف عبر Xbox Series S. وزيادة الدقة بمقدار ضعفين عبر منصات Xbox One S و Xbox One.

ويتم أيضًا تمكين FPS Boost في 11 لعبة من الألعاب المضافة، مما يضاعف معدل الإطارات الأصلي حتى 60 إطارًا في الثانية.



وتصل ميزة FPS Boost أيضًا إلى 26 لعبة متوافقة مع الإصدارات السابقة. بما في ذلك امتياز Gears of War بالكامل و Fallout 3 و Fallout: New Vegas.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية