الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

فلسطينيون يعتصمون تضامنا مع المعتقلين الأردنيين -صور

تطورات ازمة تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة

التربية لـ الوكيل : نحو 100 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

المستفيدون من إسكان ضباط الأمن العام - أسماء

بدء جلسة الاستماع الأولى للأردنيين في سجون الاحتلال

قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة تعود لممارسة أعمالها غدا

الصحة : دخول المملكة في موجة ثالثة من كورونا وارد

فرنسا: تجسس واشنطن على الأوربيين أمر خطر للغاية في حال ثبوته

' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

الهند تسجل 152 ألف إصابة بكورونا

الإثنين، 31-05-2021 11:46 ص

بعيدا عن الانترنت .. حافظ على معلوماتك الشخصية لهذه الاسباب

الإنترنت


الوكيل الإخباري- كتب شادي عواد في "الجمهورية": "يعيش الناس من حولنا اليوم في مجتمع رقمي بامتياز، ويتبادلون الكثير من البيانات يومياً من دون إدراك أهميتها.

اضافة اعلان
 

تصرف خاطئ

 

يقوم أغلب المستخدمين بتبادل البيانات الشخصية نظير الحصول على خدمات مريحة وملائمة، وذلك يعدّ تصرفاً شائعاً في أوساط المستخدمين.

 

فالأفراد يحتفظون بمعلوماتهم على شبكات التواصل الإجتماعي أو تطبيقات طلب سيارات الأجرة أو تطبيقات طلب الطعام وغيرها.

 

لكنّ الجوانب التي يخفق المستهلكون في إدراكها هي عدم معرفة القيمة الحقيقية لبياناتهم الشخصية وإهمالهم لها وعدم إحاطتها بالحماية الأمنية اللازمة.

ولسوء الحظ، لا يدرك معظمهم قيمة بياناتهم إلا بعد تعرضها لإحدى هجمات الفدية.

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما يقوم المستخدمون بالضغط على خيار الإعجاب على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن ذلك يتيح مجالاً لاستخدام إعلانات مستهدفة وملائمة تناسبهم، في حين تستخدم عناوين البريد الإلكتروني كمقابل لدخول شبكات «Wi-Fi» العامة وغير ذلك.

 

كشف البيانات عشوائياً

في السياق عينه، يمكن تعريض البيانات للخطر من خلال استخدام شبكات الإتصال بالإنترنت واي فاي العامة، أو من خلال تسجيل المعلومات على المواقع الإلكترونية بطريقة عشوائية من دون معرفة شروط استخدامها.

 

فمن منّا لا يدخل إسمه وعنوانه وهواياته للتسجيل في خدمات على الإنترنت أو للدخول إلى منصات التسوق أو غيرها من الخدمات الإلكترونية. وهذه المعلومات التي تم إدخالها تبقى عند مشغلي المواقع، بحيث يمكنهم بيعها من دون علم المستخدم لطرف ثالث.

 

حماية المعلومات

لا تقتصر عملية حماية المعلومات على وضع رقم سري للهاتف، بل الأهم هو عدم إعطائها إرادياً من المستخدم نفسه عند التسجيل في خدمات على الإنترنت، خاصة إذا كانت من مواقع غير موثوقة.

 

وهنا لا بد من أن يكون عند المستخدم الوعي الكافي لتجنّب القيام بذلك. والأمر نفسه ينطبق على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتم التعامل مع البيانات بطريقة أقل ما يقال فيها إنها غير آمنة، عبر نشر البعض لصور ومعلومات تكشف حياتهم بشكل كامل". 

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5-Steps-to-Mastering-Smartphone-Photography

خاصية جديدة للتصوير بشكل احترافي من خلال الهاتف .. تعرف عليها

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

لحذف حساب جوجل بطريقة آمنة.. 4 خطوات عليك اتباعها

شاشة-تلفزيون-كي-ام-سي-43-بوصة،-فل-اتش-دي،-سمارت،-K18M43262SMART-1

ابرز الطرق التي تمكنك من تحويل التلفزيون الى شاشة للكمبيوتر

1-194

ابرز الطرق لمعرفة من هو الرقم الذي يزعجك

صور Google

قبل حذفها من جوجل.. ابرز الطرق للحفاظ على صورك وملفاتك المهمة

تيك-توك

تيك توك يتيح تحدي جديد يهدد حياة المشاركين

أخبار متعلقة
شركة-جوجل-تطوّر-بلوك-تشين-خاص-بها

هيئة المراقبة الفدرالية لا تستبعد إبطاء إنترنت 'غوغل' في روسيا

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

غوغل توجه دعوة يمكنها أن تقلب موازين عالم السيارات

1022006687_0_325_5184_3130_1000x541_80_0_0_442f0ef1e4b76e4ccc5fae1fd3761f90

علماء يتعلمون التنبؤ بالمخاطر السيبرانية

UIVSCQFOQE

تشمل قوائم مفضلة للمشتركين.. 'نيتفلكس' تختبر ميزة جديدة

Doc-P-381655-637558183774243852

مخاطر صحية كبيرة بسبب جهاز الراوتر!

czo2MjoiaHR0cHM6Ly9hbHdhdGFubmV3cy5uZXQvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMjAyMS8wNS8wMy8yMDY4ODAyLmpwZWciOw==

'مكالمات' تليغرام تشعل سوق تطبيقات المراسلات الفورية