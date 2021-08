تويتر تختبر أدوات جديدة للإبلاغ عن التغريدات المضللة

الوكيل الاخباري - أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن اختبارها أدوات جديدة، تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة.



وأوضحت تويتر أنها ستسمح بالإبلاغ عن التغريدات المضللة، التي تتضمن معلومات غير صحيحة بشأن فيروس كورونا أو معلومات طبية أخرى أو معلومات تتعلق بالحروب والمشاكل والصراعات العسكرية بين الدول، أو الانتخابات الخاصة بالدول.



We’re testing a feature for you to report Tweets that seem misleading - as you see them. Starting today, some people in the US, South Korea, and Australia will find the option to flag a Tweet as “It’s misleading” after clicking on Report Tweet.