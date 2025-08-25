عالم يكشف السبب الحقيقي وراء اختفاء السفن في مثلث برمودا

الوكيل الإخباري- يشتهر مثلث برمودا بكونه موقعا للعديد من الظواهر الغامضة المسببة لاختفاء السفن دون أثر. وهذه الكوارث البحرية المميتة المتكررة دفعت الكثيرين إلى التكهن بوجود أسباب خارقة للطبيعة.



ومع ذلك، أفاد عالم محيطات الآن أنه ربما وجد التفسير العلمي لهذه الظاهرة والذي طالما انتظره الكثيرون.

ويقول الدكتور سايمون بوكسول، عالم المحيطات من جامعة ساوثهامبتون، إن التفسير الحقيقي لا علاقة له بالأجسام الطائرة المجهولة (UFO) أو البوابات إلى أبعاد أخرى أو قوى خارقة. ويرى الدكتور سايمون أن السبب الحقيقي وراء هذه الاختفاءات هو ما يعرف بـ"الموجات المارقة" (rogue waves)، وهي أمواج عملاقة وعنيفة تظهر فجأة دون إنذار.



وهذه الأمواج الهائلة يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 30 مترا (ما يعادل مبنى من 10 طوابق تقريبا)، وتضرب السفن بقوة شديدة من اتجاهات مختلفة. ووفقا للدكتور بوكسول، يمكن لموجة واحدة من هذه الأمواج أن تغرق سفينة كبيرة خلال دقائق فقط.



ومن بين أشهر الحوادث التي غذت أسطورة مثلث برمودا هي اختفاء السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس سايكلوبس" " (USS Cyclops) عام 1918. فقد اختفت السفينة الضخمة وطاقمها المكون من 306 أشخاص بشكل مفاجئ دون حتى إرسال إشارة استغاثة، عندما كانت في طريقها من باهيا في البرازيل إلى بالتيمور.



ويتحدث الدكتور بوكسول في سلسلة الأفلام الوثائقية لقناة 5 (The Bermuda Triangle Enigma) قائلا إن مثلث برمودا هو نقطة ساخنة بشكل خاص لهذه الأمواج المرقة. ويقول: "هناك عواصف من الجنوب والشمال تلتقي معا. وإذا انضمت إليها عواصف أخرى من فلوريدا، يمكن أن يتشكل تكوين قاتل محتمل من الأمواج المارقة."



وباستخدام نموذج مصغر للسفينة، أوضح بوكسول كيف يمكن لموجة مارقة أن ترفع السفينة من المنتصف، ما يتسبب في انكسارها إلى نصفين بسبب وزنها الهائل وعدم وجود دعم كاف من الماء.



لكن الجدير بالذكر أن العديد من العلماء يشككون أساسا في وجود "لغز" حقيقي في مثلث برمودا. فالإحصائيات تظهر أن عدد الحوادث في هذه المنطقة لا يزيد عن أي منطقة أخرى مزدحمة بالمحيط. بل إن شركات التأمين العالمية لا تعامل المثلث كمنطقة خطرة.



كما أن طبيعة المنطقة الجغرافية نفسها، بما فيها من ممرات مائية ضحلة وعواصف استوائية متكررة، تكفي لتفسير معظم الحوادث دون الحاجة إلى نظريات خارقة للطبيعة.



لذا، ربما يكون مثلث برمودا مجرد منطقة بحرية عادية، لكن قصصها الاستثنائية هي ما جعلتها تبدو أكثر غموضا مما هي عليه في الواقع.