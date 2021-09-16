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الخميس، 16-09-2021 02:28 م

جوجل تبث الإنترنت لاسلكيًا بسرعات الألياف الضوئية

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الوكيل الإخباري - أغلقت شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، في شهر يناير مشروع Project Loon، وهو مبادرة لاستكشاف استخدام بالونات الهيليوم في الغلاف الجوي لتوزيع الإنترنت اللاسلكي (محاولة لاستخدام طائرات مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية مطوية في عام 2017).

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ومع ذلك، ظلت بعض التقنيات التي تم تطويرها كجزء من مشروع Project Loon قيد التطوير، وتحديداً تقنية FSOC التي كانت تهدف في الأصل إلى توصيل البالونات العالية الطيران.

ويتم الآن استخدام هذه التكنولوجيا بنشاط لتوفير وصلة عريضة النطاق عالية السرعة للناس في أفريقيا. إذ يمثل توصيل اتصال النطاق العريض إلى المناطق غير المخدومة والمحرومة أمر مهم للغاية.


ويوفر الاتصال بالإنترنت إمكانية الوصول إلى الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والترفيه. وعادة ما يتمتع الأشخاص الذين يعيشون في الدول المتقدمة من الوصول إلى النطاق العريض في المدن. ولكن أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية غالبًا ما لا يحصلون على الخدمة.

ويمكن لتقنية FSOC إنشاء ارتباط بسرعة 20 جيجابت في الثانية مع نطاق عريض من نقطتين لهما خط رؤية واضح.

وبدأ مشروع Project Taara – التابع لشركة جوجل – بإدخال تقنية FSOC إلى الهند قبل بضع سنوات بالإضافة إلى عدد قليل من التجارب في كينيا.

ويبحث Project Taara عن الوسائل اللاسلكية لجلب سرعات تشبه الألياف إلى المجتمعات المحرومة وغير الموصولة في جميع أنحاء العالم.

ويعمل فريق Project Taara على سد فجوات الاتصال في جميع أنحاء العالم باستخدام تقنية سريعة وبأسعار معقولة ومتوفرة في شكل روابط اتصالات بصرية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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