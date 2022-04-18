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الإثنين، 18-04-2022 02:00 م

خبير تقني يكشف عن 3 علامات تدل على أن كابل "آيفون" الخاص بك قد يقتلك!

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الوكيل الاخباري- حث أحد خبراء السلامة في TECH مستخدمي "آيفون" على البقاء يقظين بشأن كابلات الشحن "المراوغة".

وحذر غيسيبي كابانا، من جمعية السلامة الكهربائية من أن كابلات الشحن التي تباع بثمن بخس، قد تشكل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.

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وفي حديثه إلى صحيفة "ذي صن" البريطانية هذا الأسبوع، شارك بعض الإشارات التي تدل على أن أداتك يمكن أن تكون فخا للموت.

وقال كابانا: "صُممت شواحن آيفون المزيفة عمدا لتبدو متطابقة أو مشابهة للمنتج الأصلي بهدف خداع المستهلكين. وغالبا ما تتكون المنتجات المقلدة من مكونات رديئة الجودة ما يعرض المشتري للخطر".

وتابع: "إنها تشكل تهديدا خبيثا بشكل خاص للمستهلك، وتقوض المصنعين وتجار التجزئة الشرعيين بينما تشكل في كثير من الأحيان خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية خطيرة أو حتى صعق كهربائي".

وتنقسم كابلات "آيفون" المزيفة إلى فئتين: المقلد وغير المعتمدة.

ويشار إلى أن المنتج المقلد هو منتج رخيص يتم تزييفه ليبدو وكأنه من صنع شركة "آبل".

أما غير المعتمدة فهو ذلك الذي تصنعه شركات خارجية دون موافقة صانع "الآيفون".

وبشكل عام، إذا اشتريت كابلا رخيصا من بائع تجزئة مرموق ومعتمد من "آبل"، فإن المنتج آمن.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون الكابلات المقلدة وغير المعتمدة خطرة، وقد وُجهت إليهم اللوم في مناسبات عديدة بشأن التفجيرات الخطيرة والصعقات الكهربائية المميتة وحرائق المنازل.

ووجد تحقيق أجرته مؤسسة ESF سابقا أن ما يصل إلى 98% من كابلات "آبل" المزيفة تعرض المستهلكين للخطر.

وإذا اشتريت جهاز شحن من متجر خصومات أو سوق عبر الإنترنت ولم تكن متأكدا مما إذا كان مزيفا، فهناك عدد من الأدلة الواضحة التي يجب البحث عنها.

1. افحص العبوة والكابل

إذا اشتريت كابل شحن من بائع خارجي، فتأكد من اعتماده من قبل "آبل" من خلال النظر بعناية في عبوة الملحق.

وتحتوي ملحقات الطرف الثالث المعتمدة على شارة MFi من "آبل" على عبوتها، والتي تشير إلى عبارة أنه "صنع لآيفون" أو "آيفون" أو "آيباد" (Made for iPod ،iPhone ،iPad).

وبالإضافة إلى ذلك، ابحث عن العلامات المفقودة أو الأخطاء الإملائية في النص الموجود على الكابل، كما قال كابانا.

وتابع: "هذه هي أسهل طريقة لاكتشاف المنتجات المقلدة، ولكن احذر، حيث أصبحت المنتجات المقلدة أكثر تعقيدا".

2. انظر إلى القابس

من الجيد مقارنة الشاحن الخاص بك بشاحن آخر من "آبل". وتميل الإكسسوارات المقلدة إلى أن تكون أنحف وأخف في اليد.

ونتيجة لذلك، يمكنك اختبار دبابيس القابس بحثا عن علامات تدل على وجود منتج مزيف.

وقال كابانا: "أظهرت الاختبارات التي أجريناها أن المسامير الموجودة على المقابس المزيف أضعف بكثير مما هو مطلوب قانونا بموجب المعايير المتبعة. وهذا عادة بسبب أنها بلاستيكية مجوفة مغطاة بالمعدن، بدلا من المعدن الصلب المستخدم في المنتجات الأصلية. والتحقق السهل من ذلك هو النقر ببساطة على أكبر مسمار والاستماع إلى الضوضاء التي يصدرها. وتبدو المكونات الأصلية صلبة، في حين أن المنتجات المقلدة ستصدر ضوضاء بلاستيكية وتشعر بالفراغ".

 

3. الوزن والشكل والأبعاد

يجدر إلقاء نظرة على وزن العنصر ودبابيس التوصيل.

ويكون المنتج الهاتفي أخف من منتج "آبل" الأصلي، وقد تكون المسامير بالحجم أو الشكل الخطأ.

وقال كابانا: "بما أن أجهزة الشحن المزيفة تحتوي على القليل من المكونات عالية الجودة المطلوبة للسلامة، إن وجدت، فإنها عادة ما تكون أخف بكثير من أجهزة الشحن الأصلية. ويجب أن يزن الشاحن نحو 40غ".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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