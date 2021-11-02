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الثلاثاء، 02-11-2021 01:04 م

سناب شات تعقد صفقة مع NBCUniversal

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الوكيل الإخباري - توصلت منصة سناب شات إلى صفقة مع الشركة الإعلامية NBCUniversal تجلب من خلالها مقاطع صوتية من الأفلام الناجحة والبرامج التلفزيونية مثل Bridesmaids و The Office و Parks and Recreation و Back to the Future و Shrek و Saturday Night Live إلى المنصة الاجتماعية.

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وبالإضافة إلى الموسيقى، يتمكن مستخدمو المنصة الآن على مستوى العالم من إضافة مقاطع صوتية من العناوين الشهيرة في قائمة NBCUniversal إلى اللقطات.

 

ويتم منح المستخدمين الذين يتلقون لقطة من صديق باستخدام صوت NBCUniversal خيار التمرير لأعلى لعرض مزيد من المعلومات حول الفيلم أو العرض، بالإضافة إلى رابط للوصول إلى العنوان من أي منصة بث يتوفر عليها.

 

وقال بن شفيرين، نائب الرئيس الأول للمحتوى والشراكات في شركة سناب، في بيان: لدى NBCUniversal قائمة إبداعية. نحن نعلم أن مستخدمينا يحبون إضافة اقتباسات من أفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة إلى اللقطات للمساعدة في التعبير عن اللحظة بشكل مثالي. لقد كانت NBCUniversal شريكًا هائلاً وطويل الأمد لنا ويسعدنا أن نواصل الابتكار معًا في تجارب جديدة لمجتمعنا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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