الأحد 2025-08-17 11:28 م
 

"غوغل" مهددة ببيع متصفحها الشهير "كروم".. من المشتري ؟

يعتبر متصفح "كروم" الذي طورته "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم
يعتبر متصفح "كروم" الذي طورته "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم
 
الأحد، 17-08-2025 11:17 م
الوكيل الإخباري-   قد تضطر شركة "غوغل" إلى بيع متصفحها "كروم"، الأكثر شهرة في العالم، بعدما واجهت دعوى قضائية بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقضت المحكمة الأميركية، العام الماضي، بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، عبر احتكارها للبحث على الإنترنت.

كما صدر حكم، في أبريل الماضي، يؤكد أن "غوغل" تحتكر أيضا سوق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن وزارة العدل الأميركية طلبت من أحد القضاة إجبار شركة "غوغل" على التخلي عن متصفحها "كروم" كحل للقضية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بحلول نهاية شهر أغسطس.

ويعتبر متصفح "كروم" الذي طورته شركة "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم، ويتميز بكونه أداة مجانية لتوزيع مهام البحث، وخدمات، وحلول أخرى.

وقال محللون في بنك "باركليز" البريطاني إن إجبار الشركة على بيع متصفحها قد تؤدي إلى انخفاض سهم "غوغل" بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة.

ومن جهتها نفت "غوغل" اتهامات الاحتكار، وقالت، في مايو الماضي، إن نقل المتصفح إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" و"يعرض مليارات الأشخاص للهجمات الإلكترونية".

وعبر العديد من المنافسين عن استعدادهم للاستحواذ على متصفح "كروم"، حتى قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة.

وقدمت شركة "سيرش دوت كوم"، وهي منصة بحث ودردشة بالذكاء الاصطناعي، عرضا بقيمة 35 مليار دولار لشراء المتصفح، بدعم من شركات استثمارية خاصة، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

وقال مدير الشركة، للموقع نفسه، إنه تواصل مع "غوغل"، الأربعاء الماضي، لمحاولة التوصل إلى صفقة لشراء "كروم".

كما أن شركة "ريببلكسيتي"، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت عرضا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح، الأسبوع الماضي.

من جانبها، عبرت شركة "أوبن أي آي" المطورة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي" عن استعدادها للاستحواذ على المتصفح، إذا أُجبرت "غوغل" على التخلي عنه.

كما أن شركة "ياهو" المنافسة لـ"غوغل" أعربت عن استعدادها لشراء "كروم"، وفقا لوكالة "بلومبرغ

سكاي نيوز
 
 
